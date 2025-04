Kunc je ukázka, že NHL je možná i z Olomouce a extraligy. Třeba u Blümela ale vidíme…

KOMENTÁŘ ROSTISLAVA OLESZE | Michal Kunc se dostal k smlouvě NHL, v mých očích za tím stojí práce minimálně v posledních čtyřech letech. Spojilo se dohromady víc věcí. Dospěl, dostal trochu výraznější roli, proměnil poskytnuté šance. Skauting v NHL je na úrovni, určitě musel projít sítem, sledovali ho na reprezentačních akcích. Není to o tom, že by se v Utahu teď probudili a usmysleli si, že si vyberou někoho z Olomouce. Teď je otázka, co přijde za mořem.