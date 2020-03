MS hokej 2020 | Bříza k MS v hokeji: Zasáhne vyšší moc a... Turnaj by stejně vypadal jinak | iSport.cz

Uznávaný kanadský časopis The Hockey News už na svém webu světový šampionát odpískal, IIHF jeho zrušení zatím popírala. Uniklé informace se prý ale měly vztahovat k mistrovství světa osmnáctiletých, jež bylo plánováno na 16. až 26 dubna a mělo proběhnout v amerických městech Plymouth a Ann Arbour. Mezitím byly zrušeny lety do USA.

„Zákaz potrvá do 14. dubna, o dva dny později by měl začít šampionát. Opatření americké vlády se může ještě prodloužit. V rámci Rady jsme se už ve čtvrtek dohodli, že tento turnaj se rušit bude. Pokud jde o šampionát dospělých, o něm budeme jednat,“ potvrdil Bříza.

IIHF v tomto případě potřebuje znát nejprve rozhodnutí švýcarské vlády, která měla zasedat během pátku. V zemi už uzavřeli jižní kanton Ticino, který sousedí s Itálií, očekávalo se uzavření všech ostatních. „Jde o to, že švýcarští organizátoři čekali na takové restrikce, aby se mistrovství světa nemohlo konat z důvodu vyšší moci, protože pak jim všechno zaplatí pojistka,“ líčil Petr Bříza.

„Čekali jsme, až nařízení přijde, a omezení začnou platit, abychom turnaj nezrušili z naší vlastní vůle. Měli jsme tu ještě šampionáty různých divizí. Ty byly mezitím také zrušeny. Nechali jsme otevřené pouze Divizi IA, což byli Slovinci. Ti to taky už zavřeli. Nechceme však panikařit a něco vystřelovat, jdeme krok po kroku,“ dodal.

Pokud tedy nařízení budou natolik striktní, že se dají prohlásit za vyšší moc, organizátoři peníze můžou dostat zpátky. Proto René Fasel před časem oznámil 15. březen jako první termín, do kdy by mělo být jasno. Jako nejzazší možné datum stanovila Rada IIHF 15. duben. Po něm by se totiž muselo v případě konání turnaje začít masivně investovat do přestaveb