MS hokej 2020 | Dejdar volá "Pastovi"! Jak se dozvěděl o konání utajeného MS v hokeji? | iSport.cz

Minulý pátek sháněl parťáka na tenis. Volal Davidu Pastrňákovi, ale k jeho překvapení mu sdělil, že není v České republice. Stejnou informaci jako od Pastrňáka obdržel i od kapitána reprezentace Jakuba Voráčka. “Jsem mimo ČR!”. To začalo být Dejdarovi podezřelé. Následně volal Martinovi Hostákovi, který mu prozradil, že oba hráči jsou stejně jako on ve Švýcarsku, kde se koná utajené mistrovství světa v hokeji. Když se Dejdar později dozvěděl, že se Česi utkají ve finále s Rusy, rozhodl se vyrazit do Švýcarska!