Pět gólů proti Rusku nestačilo. Mrzí mě to, říká trenér dvacítky Varaďa

Jak vás těší fakt, že jste ve dvou zápasech vstřelili deset gólů?

„Super, na přesilovce kluci získali sebevědomí. Pokud si to zjednodušíme, tak gólů mohlo být v zápase s Ruskem ještě daleko více, zvlášť v závěrečné přesilovce. Měli jsme příležitosti, Rusové hráli obětavě a myslím, že to se štěstím ubránili. Mrzí mě počet inkasovaných gólů, radši bych vyhrál 1:0 a ubojoval to.“

Utváříte si postupně představu, kdo z hráčů by mohl za měsíc a půl odjet na šampionát dvacítek?

„Samozřejmě, že vnímám výkony hráčů, kteří bojují o nominaci. Je jich tady spousta, někomu to moc nevychází, někdo hraje velmi dobře. Jedno utkání někomu nevyjde, proto ale hrajeme další den znovu, kde může být jeho výkon lepší. Taktéž vnímáme, že při mistrovství světa budou tři zápasy ve čtyřech dnech. Když se hráči něco nepovede, tak alespoň vidíme, jak reaguje po zklamání, které prožije. Těší mě, že se hráči rvou, finální fáze už je ale samozřejmě mimo jejich ruce.“

V Hodoníně hrajete tři zápasy ve třech dnech, simuluje vám to náročný režim, který vás na mistrovství čeká?

„Je to záhul, ale takhle to v mládežnických turnajích je. Musí v sobě najít sílu dostat se z toho a fyzicky se připravit. Rotujeme čtyři lajny, takže kluci budou v pořádku. Nesmí nás zastihnout promeškaný začátek utkání.“

Dozví se v neděli po závěrečném utkání turnaje hráči, jaké jsou jejich šance na nominaci?

„Ne, nominace proběhne tuším první týden v prosinci. To nejde udělat během 24 hodin.“

V Hodoníně máte dva hráče ročníku 2001, Michala Teplého a Martina Huga Haše, přičemž oba jste poslal v závěru utkání s Ruskem na led při hře bez brankáře. Bral jste to jako test?

„Ne, ti kluci hráli opravdu výborně. Jak Michal, tak Hugo hrají skvěle. Potřebovali jsme praváky do střelby, hlavně na střelu z první. Hugo ji má velmi dobrou, proto tam šel. Praváků nemáme moc, proto byl i Michal Teplý na brankové čáře, ten podal velmi dobrý výkon obou utkáních. Hraje dobře, tak tam bude.“

Co se změnilo od srpna, kdy jste na stejně obsazeném turnaji ve Švédsku vstřelili ve třech zápasech čtyři branky a odjeli bez bodu?

„Přičítal bych to nerozehranosti. Kluci potřebovali získat zkušenosti během utkání v sezoně. Pro některé to bylo první mezinárodní utkání, pro někoho první zápasový rytmus. Teď nám to tam padá, ale vůbec by mi nevadilo, kdybychom v neděli vyhráli 1:0.“