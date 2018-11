Říha mluvil k trenérům: Potřebujeme respekt! Jak chce měnit nároďák?

Sál byl nabitý. Takže i Miloš Říha, hlavní kouč národního týmu, postával vzadu u dveří. Do první řady se mu nechtělo. V ruce držel aktovku s poznámkami a přehozenou bundu. Občas mrknul na hodinky. Jak šel čas, nervózně se zhloupl v nohách.

Měl velký den. Od 18.20 hodin ho čekala premiéra v roli reprezentačního kouče. Prestižní funkce se dočkal na kraji šedesátky, srdce pulsovalo, nervozita se hlásila o slovo. Přesto vyslyšel vábení svazového šéftrenéra Slavomíra Lenera, aby se zúčastnil unikátního semináře, na němž řečnili oba hlavní kouči.

Rikard Grönborg, 50letý expert, jenž si u švédské reprezentace prošel osmnáctkou a dvacítkou. A Miloš Říha. Muž, který u mládežnických reprezentací nikdy nepůsobil. Rovnýma nohama skočil až do té nejostřeji sledované funkce. „Byl jsem moc rád, že na to oba kývli, i když bylo před zápasem. Chtěli jsme to spojit s tím, aby se na něj mohli jít podívat i trenéři, kteří dorazili, proto jsme to vyřešili takhle,“ vysvětlil Lener.

Grönborg si drží americké myšlení i metodu rameno na rameno

Jako první si vzal slovo švédský kouč, jenž dovedl severskou reprezentaci ke dvěma světovým titulům v řadě. Charismatický boss. Už jen díky mohutné postavě a zarostlé vizáži budí respekt. „Jsem takový hybrid. Protože jsem osmnáct let působil v zámoří,“ pousmál se úspěšný kouč, někdejší obránce. Hned v úvodu přiznal, že má hodně americké myšlení, a když se vracel domů, chvíli mu trvalo, aby dokázal před hráči vůbec dobře mluvit švédsky...

Před posluchači, mezi nimiž byli trenéři nejrůznějších kategorií napříč celou republikou, nechyběl ani liberecký kouč Filip Pešán nebo litvínovský Milan Razým, se s mikrofonem připevněným na obličeji dal se do vyprávění. Dostával otázky od Slavomíra Lenera. A co se početné publikum například dozvědělo? Co ze své trenérské kuchyně prozradil?

Třeba to, že jakmile se v rámci týmu dohodnou na tom, že budou dodržovat nějaká pravidla, tvrdě je bude prosazovat. „Jde hlavně o ty na ledě. Ten, kdo je nebude respektovat, hrát nebude,“ řekl jasně. A dodal, že problémy v rámci životosprávy řešit nemusí, protože prostě žádné nejsou...

Týmové porady pod jeho vedením zaberou maximálně deset až dvanáct minut. Když chce s hráčem probrat něco důležitého, nezve si ho na kobereček do trenérského kamrlíku. „Lepší je si neformálně popovídat třeba cestou z autobusu. Než aby ten hráč nervózně čekal, kdy si ho zavolám,“ popsal komunikační metodu, kterou nazval rameno na rameno.

Popsal, že často jezdí na zápasy NHL, v minulé sezoně byly jenom tři týmy, které buď on, nebo někdo z jeho nejbližších spolupracovníků neviděli naživo. Když popisoval strategii, jaká se ve Švédsku uplatňuje se zařazováním mladých hráčů, prozradil: „Když je někdo střelec, mezi dospělými by měl dostat první nebo druhou lajnu, aby i nadále mohl střílet góly. Jinak je lepší ho nechat v juniorech, aby se vyhrál tam.“

Zmínil i to, jak je důležité chování. „Dávám si záležet na tom, jak se prezentuju před hráči, před veřejností, před mými šéfy, ale i sám před sebou,“ pronesl švédský expert.

Potřebujeme zpátky respekt, horoval Říha

Když domluvil, sálem zazněl potlesk. Mezi posluchači nechyběl ani někdejší útočník Petr Hubáček, světový šampion z roku 2010, dnes expert České televize. Přišel z vlastní vůle. Názory kouče, jehož reprezentace teď udává tón, ho zajímaly. „Určitě je super, že k tomu došlo, že si takhle mezi zeměmi můžeme sdílet poznatky. Ale bylo to krátké, před zápasem nebylo víc času. Škoda. Bylo by lepší, kdybychom se ho mohli ptát další dvě hodiny. A jít více do hloubky,“ reagoval Hubáček.

Po švédském kouči nastoupil Říha. Začal mluvit ve dvě hodiny. Zápas začínal v 18.20, ale porada před duelem se blížila... „Byl už jsem trošku nervózní, takže jsem to zrychlil. Už jsem byl myšlenkami v tom, že mě tíží čas. A porada se blíží,“ svěřil se večer po utkání.

Před kolegy z extraligy nejdříve mluvil o tom, že jejich profese ztratila prestiž. „Trenérský post se znehodnotil. I díky reakcím veřejností, rodičů, všech okolo. Potřebujeme celkově zpátky respekt!“ spustil zostra. A připomněl, že když nějaký manažer v lize vyhodí trenéra po pěti kolech, není to chyba kouče. Ale manažera, že si ho vybral.

Aktivní pojetí, náročné bruslení

Potom za ním videokouč národního týmu Denis Havel začal pouštět záběry, na kterých Říha prezentoval způsob, jakým by měl národní tým hrát. Takže jaká je hlavní mantra?

„Chceme hrát daleko aktivněji! Hodně bruslit.“

„Chceme obranu vysunout dopředu!“

„Budeme aktivně napadat. Až ve třech. A je na hráčích, ať se domluví, kdo bude ten první.“

„Budeme ctít modrou čáru. To je pro nás cíl. Nebudeme z ní ustupovat!“

„Celá pětka musí být kompaktní!“

„Obránci musí být aktivní, nesmí jenom stát u tyčí.“

Říha vypíchl základy hry. Herní systém vychází z předpokladu 1 – 3 – 1. Takže aktivní pojetí, náročné na bruslení. „Věřím, že to hráči ubruslí,“ vykládal. Mluvil o přesilovkách, oslabení. Když potom viděl české hokejisty, jak si počínali při utkání, mohl být spokojený. I přes prohru 2:3.

„Hráli jsme, jak jsme chtěli. Kluci plnili to, co jsme požadovali. I v rotacích v útočném pásmu. Trenéři, kteří byli na semináři i potom na zápase, přesně pochopili, co jsme chtěli. A co jsme nakonec hráli,“ vykládal pak kouč, jenž si odbyl reprezentační premiéru.

V rámci semináře stihl i trenérské kolegy vybídnout k tomu, aby přiměli hráči více pracovat. Vyzval rovněž ke zpětné vazbě. „Miloš se do toho zapojil skvěle, chce komunikovat, zajímá se o dění v klubech. Což je super,“ kvituje Lener.

V rámci semináře vystoupil rovněž Říhův asistent Robert Reichel, někdejší centr a olympijský šampion z Nagana, jenž ukázal, jak by si hráč měl správně počínat při vhazování.