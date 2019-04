Česká osmnáctka si na MS semifinále nezahraje. Švédsku podlehla 2:4 | iSport.cz

Česká hokejová reprezentace do 18 let si na mistrovství světa semifinále nezahraje. Ve čtvrtfinále podlehla domácímu Švédsku 2:4. Češi prohrávali už v 22. minutě 0:3, poté ale začali náskok pořadatelské země stahovat. Po gólech Barinky a Mužíka se dostali na dostřel, ale vyrovnat se svěřencům trenéra Aloise Hadamczika nepodařilo. V poslední minutě naopak pečetil výhru Švédska střelou do prázdné branky Bjerselius.