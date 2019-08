Hlinka Gretzky Cup 2019: Kapitán Gut popsal, jak funguje česká kabina | iSport.cz

Zpoza přivřených dveří české kabiny je slyšet muzika, moderní hity občas vystřídá nějaká hudební pecka z přelomu tisíciletí. Tedy z období, kdy ještě nebylo osazenstvo šatny na světě.

„To hraje Ondra Baláž. Občas ho musím okřiknout, co tam pouští za hudbu, to je hrozný,“ směje se forvard Michal Gut a hází výběr písniček na litvínovského obránce. „Většinou jedou klasiky, před zápasem se pak snažíme pouštět českou hudbu.

Včetně Michala Davida, jehož téměř třicet let staré hity jsou neustále spjaty s českým hokejem. „Jo, to jede furt, zazpíváme si všichni. To musí být,“ culí se útočník, který šéfuje české reprezentaci do osmnácti let s céčkem na hrudi.

Při dotazu na vítěznou píseň po vyhraném zápase už ale zvážní. „Pouštíme si státní hymnu,“ popisuje tradici, která údajně vznikla na konci sezony 2017-18, kdy spadali hráči ročníku 2002 do reprezentační šestnáctky.

Takže i když zahrají organizátoři na ledě českou hymnu na počest vítězného týmu, za zavřenými dveřmi zazní ještě jednou. „Je to náš rituál. To nejhezčí, co můžeme po vítězném zápase slyšet,“ vypráví Gut.

Pokud si mladí hokejisté pustí hymnu i v sobotu večer, bude to znamenat triumf na Hlinka Gretzky Cupu v Břeclavi. Mládežnický turnaj, který dříve nesl název Memoriál Ivana Hlinky, se po roční pauze vrací z Kanady zpět na jih Moravy, druhou skupinu pak hostí slovenské Piešťany.

Ke zlatu by měly tým dovést pracovitost a stmelenost, podle trenéra Karla Berana hlavní devízy českého výběru. To druhé, tedy stmelenost, má pod palcem právě Gut; na většině akcí vede svůj ročník z pozice kapitána, stejně tak je tomu i v Břeclavi. A sobotní generálka ukázala sílu, mladíci porazili USA 3:1.

„Nejsem typ, že bych kluky poučoval, co mají dělat. Udržuju pořádek v kabině, ať tam nejsou mobily, tyhle maličkosti. Jde taky o komunikaci s trenéry. Na ledě se snažím jít příkladem, zblokovat střelu, abych klukům ukázal, za jakým cílem jdeme všichni,“ říká útočník, který má na kontě čtrnáct startů za chomutovské áčko.

Vedle kapitánství je však Gut také adeptem na roli baviče kabiny. „No jo, největší srandista jsem asi já,“ přizná s úsměvem. „Improvizuju, v kabině se musíme i zasmát. Většinou si do někoho rejpnu, klasika, česká kabina.“ Naposledy jeho nápady okusila skupinka pěti nováčků, kteří prošli přivítacím rituálem. „Byl tam nějaký zpěv,“ přibližuje jeden z aktérů, o rok mladší obránce Stanislav Svozil. „Naštěstí jsem si mohl vybrat sám, co budu zpívat, ale jsem rád, že už to máme za sebou.“

Atmosféru uvolňuje také soutěživost mladých hokejistů. Ta se projevuje například při nájezdech, které se jezdí po tréninku a většinou je vyhrávají strážci brankoviště. „Snažíme se je nechat, aby měli víc sebevědomí,“ popichuje Gut brankáře.

Po tréninku se pak hráči trousí z kabiny v malých skupinkách, podle toho, jak dlouho komu trvá převléct se z hokejové výstroje. „Někdo potřebuje šampon, někdo si vystačí i bez něj. „Ale není tady nikdo, že by chodil nagelovaný. Všichni jsme hokejisti, nikdo si nehraje na fotbalistu,“ uzavírá kapitán.

program českého týmu

DNES

19.00 Česko-Švýcarsko

úterý

19.00 Česko-Finsko

středa

19.00 Česko-Kanada

V pátek jsou na pořadu semifinále a

zápasy o udržení, v sobotu finále a utkání

o 3. místo.