Bek dvacítky nehrál 252 dní. Začne v Benátkách, hýčká si ho Washington

Do závěrečné nominace posledního MS dvacítek se Stanislav Svozil nedostal, ale v příštích třech letech by měl patřit k oporám • Pavel Mazáč (Sport)

Divná doba. Trenér dvacítky si před blížícím se šampionátem musí dělat starosti, kam uplacírovat mladíky ze zámořských soutěží. „Nemají kde hrát, sháníme místo,“ přiznal Karel Mlejnek na kempu v Litoměřicích. Obránce Martin Hugo Haš by jinak nastupoval za Guelph v kanadské OHL, jenže ta kvůli koronaviru taky stojí. Naposledy tam hrál začátkem března, pak ještě v létě přípravu s juniorskou reprezentací. Jednalo se o jeho návratu do Sparty, tím by si ale zavřel cestu k dohrání sezony v Kanadě, nakonec tedy narukuje do Benátek nad Jizerou.