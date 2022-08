Zlomený kotník minulostí. Syn kouče Petra vyháněl Němce z českého území

Český výběr do 18 let bojuje v Kanadě mezi mládežnickou elitou na prestižním turnaji Hlinka Gretzky Cup • Twitter / Hlinka Gretzky Cup

Velká radost národního týmu do 18 let. Mladí Češi zvládli přetahovanou s Finskem • Twitter / @narodnitym

Český brankář Michael Hrabal pomohl reprezentaci do 18 let k důležitému úspěchu s Finy • Twitter / Hlinka Gretzky Cup

Útočník reprezentace do 18 let Dominik Petr vyháněl Němce z českého území • Koláž iSport.cz

Českou hokejovou osmnáctku dnes na Hlinka Gretzky Cupu v Kanadě čeká od 19 hodin klíčový zápas proti výběru USA. Pro postup do bojů o medaile potřebují svěřenci Jakuba Petra uhrát bod, pro prvenství ve skupině alespoň dva. O speciální motivaci má postaráno sedmnáctiletý Dominik Petr, syn hlavního kouče. Právě proti Američanům si na jarním mistrovství světa do 18 let ošklivě zlomil kotník.