Česká „18“ v Kanadě válí, vyhrála skupinu. Brankář Hrabal zamáčkl USA

Český výběr do 18 let bojuje v Kanadě mezi mládežnickou elitou na prestižním turnaji Hlinka Gretzky Cup • Twitter / Hlinka Gretzky Cup

Velká radost národního týmu do 18 let. Mladí Češi zvládli přetahovanou s Finskem • Twitter / @narodnitym

Český brankář Michael Hrabal pomohl reprezentaci do 18 let k důležitému úspěchu s Finy • Twitter / Hlinka Gretzky Cup

Čeští hráči do 18 let před duelem s USA • Erica Perreaux / Hockey Canada Images

Čeští hráči do 18 let před duelem s USA • Erica Perreaux / Hockey Canada Images

Čeští mladíci si o postup do semifinále zahráli s USA • Erica Perreaux / Hockey Canada Images

Čeští mladíci si o postup do semifinále zahráli s USA • Erica Perreaux / Hockey Canada Images

Kanadská televize TSN několikrát zopakovala záběr na Adama Dybala. Gólman číslo dva obdivně na lavičce předváděl kouzlo Michaela Hrabala, který čaroval na ledě. Ukazoval na kostku, kde zrovna běžel jeho zákrok. A naznačoval, že taky bere puky ze vzduchu jak mouchu. Takhle. Hele, takhle snadný to je!

Česko na Hlinka Gretzky Cupu sehrálo další velký zápas. Po nájezdech porazilo Finy (4:3), rozprášilo Němce (7:2) a proti USA potřebovalo aspoň bod, aby si na turnaji zahrálo o medaile. Pobralo tři za výhru 3:1, Hrabal pochytal přes 30 střel.

Zápasy se zámořskými celky jsou často o jejich dominanci na puku, boření české rozehrávky, přesnější a tvrdší střelbě. Tohle vypadalo ale trochu jinak, 14 minut se k ničemu takovému USA nedostaly.

Pak ano, jenže první gól vstřelil z brejku plzeňský talent Jan Kučera. Rychlá akce, střela nad rameno, blesková reakce. A dál? Dál prostě zavřel bránu Hrabal. Týmu před sebou dával obrovskou jistotu, jak s klidem v sobě nechával puky, co šlo, chytil, nevyrazil. Nutno ale ocenit, jak tým před ním rubal.

Kdybyste hráče měřili z individuálních dovedností, Spojené státy pravděpodobně vyhrají. Ale Česko se poctivě stahovalo pod puk, dobře a tvrdě bránilo prostor před Hrabalem. Viděli jste třeba perfektní blok Dominika Petra, který předpisově poklekl na jedno koleno, vedle těla dal ruku, zvětšil objem svého těla. Možná chytil gól. Český tým měl i kliku, když Terrance trefil tyč.

Živelný hokej v kategorii do 18 let je zážitek. Umí překvapit. Příklad?

Znáte to, před zápasem probíhá rutinní rozbruslení. Trenéři ani nejsou potřeba, rozhodčí už vůbec ne. Každý si jede svoje naučené kolo. Někdo si pohraje s pukem, nahraje, zkusí rány z první. Jiný tasí žabky, další bekhendy do víka. Celý tým pak rozchytá oba brankáře. Na chvíli do kabin a jde se na věc.

Jenže stačí škrtnout a emoce v mladých hráčích hoří. Přesně jako před bitvou USA s Českem. Nezkrotnost a nespoutanost, to je značka hokeje výběrů U18.

Místo klasické rutiny, kdy si každý hledí svého, se týmy na polovině hřiště osekávali. Najednou každý hlídal, jestli náhodou někdo z druhého tábora nepřejel o centimetr červenou čáru k sousedovi. A když ano? Lup, sekera, krosček. Vlastně se pak stačilo už i jen přiblížit. Brankář Hrabal pak zlomyslně kolegovi z druhé půlky stáhl puk.

Bylo toho tolik, že v civilu otevřeli vrátka rozhodčí a borce pořádně seřvali, ať uklidní hormony.

Povedlo se. Energie zůstala i pro utkání.

Klíčový druhý gól obstaral Jan Šprynar po náramné nahrávce Eduarda Šalého. Ve 45. minutě Česko vedlo 2:0, soupeř jen snížil a prázdnou bránu trefil Jakub Dvořák. V pátek si národní tým zahraje semifinále a v sobotu o medaile.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 21:57. Kučera, 44:07. Šprynar, 54:40. Dvořák Hosté: 45:05. Musty Sestavy Domácí: Hrabal (Dybal) – Matějíček, Dvořák, Kočí, Badinka, Eichler, Ročák, Vochvest – Šalé, Petr, Židlický – Štancl, Felcman, Šprynar – Šimek, Fábry, Csabi – Holčák, Kučera, Adámek – Jecho. Hosté: Slukynsky (Vachon) – Strathmann, McCarthy, Sharp, Kinsman, Gramer, St. Louis, Hagens, Hanson – Musty, Terrance, Adams – Lacroix, Smith, Whitelaw – Connor, Brown, Erdman – Kuzma, Pierson, Burchill. Rozhodčí Stadion

Hlinka Gretzky Cup hokejistů do 18 let v Red Deer (Kanada):

Skupina A:

Kanada - Slovensko 9:1 (2:0, 4:0, 3:1).

Tabulka:

1. Kanada 2 2 0 0 0 23:1 6 2. Švédsko 2 2 0 0 0 13:4 6 3. Slovensko 2 0 0 0 2 2:13 0 4. Švýcarsko 2 0 0 0 2 3:23 0

Skupina B:

Česko - USA 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Branky: 22. Kučera, 45. Šprynar, 55. J. Dvořák - 46. Musty.

Německo - Finsko 1:4 (0:2, 0:2, 1:0).

Konečná tabulka: