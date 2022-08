Hlinka Gretzky Cup: Češi bez medaile. V utkání o bronz padli s Finskem

Čeští hráči do 18 let před duelem s USA • Erica Perreaux / Hockey Canada Images

Češi vylepšili na Hlinka Gretzky Cupu loňskou šestou pozici z Břeclavi. Mezi nejlepšími čtyřmi celky byli poprvé od roku 2017 poté, co ovládli základní skupinu po výhrách nad Finskem (4:3 po samostatných nájezdech), Německem (7:2) a USA (3:1). Před pěti lety v Břeclavi podlehli až ve finále Kanadě. V letech 2018 a 2019 skončili pátí, potom se turnaj nekonal kvůli pandemii koronaviru.

Finové se dostali do vedení v 17. minutě díky Aronu Kiviharjuovi, který překonal Michaela Hrabala z pravého kruhu. O vyrovnání se postaral 24 sekund před koncem Eduard Šalé, jenž z pozice mezi kruhy po přihrávce Dominika Petra zamířil k levé tyči branky Emila Vinniho. V čase 26:31 po akci Kaspera Halttunena doklepl puk do odkryté branky Arttu Alasiuruu a v závěrečné power play pečetil do prázdné branky Jesse Kiiskinen.