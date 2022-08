Česko - Švédsko 2:6. První prohra, osmnáctka si v Kanadě zahraje o bronz

Čeští mladíci si o postup do semifinále zahráli s USA • Erica Perreaux / Hockey Canada Images

Čeští hokejisté do osmnácti let si finále Hlinka Gretzky Cupu nezahrají. Po vítězství ve skupině v semifinále podlehli Švédsku 2:6 a zahrají si o bronz. Jakub Štancl a Jiří Felcman sice dvakrát snížili na rozdíl jediné branky, ale Seveřané si závěr duelu pohlídali a po brance do prázdné přidali ještě jeden zásah. Češi si o třetí místo zahrají dnes večer (20:00 SEČ) s Finskem, které prohrálo s domácí Kanadou 1:4.