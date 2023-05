Kalous o MS U18: Taktika s USA se mi nelíbila. Co průvan v kádru Boleslavi?

Kanadští hokejisté do 18 let slaví trefu proti české reprezentaci • IIHF

Teď má však Jiří Kalous hlavní zápřah v Mladé Boleslavi, k níž přišel zkraje roku a sezonu ukončil v předkole play off, kde Bruslaři nestačili na Kometu. Posléze kabinu opustila půlka týmu, z velkých jmen pak BK přivedl například útočníka Pavola Skalického nebo obránce Filipa Pyrochtu, dost se očekává i od Mattiho Järvinena či Filipa Suchého.

Boleslav vyměnila půlku kádru, právě taková byla vaše představa?

„Po sezoně tu končilo pár kluků, kteří měli již v jejím průběhu podepsáno jinde, s některými jsme se rozloučili my sami. Proto je ten průvan, když to tak nazvu, docela razantní. V podstatě odešlo deset hráčů, což je velký zásah do týmu. Tým, který se tvoří na příští sezonu, se bude muset sehrávat a to vezme nějaký čas. Ale myslím, že odchody, které jsme řešili s Martinem Ševcem (sportovní ředitel), jsme se snažili nahradit adekvátními příchody. Především se chceme posílit o bodového hráče, stejně jako každý jiný tým. Chtěli jsme rovněž silnějšího hráče do předbrankového prostoru, což věřím, že se nám povedlo přivést. Co se beků týká, příchozí hráči by měli plnit roli, kterou očekáváme, a já doufám, že budeme konkurenceschopní.“

Přišly svaly, důraz a góly?

„No, o svalech bych možná trošku polemizoval… (usmívá se) Je to velká výzva a úkol pro nového a výborného kondičního kouče Michaela Obrtela. S góly doufám, že to bude lepší než v minulé sezoně. Boleslav ale měla historicky nízkou produktivitu. Jednoznačně je to jedna z věcí, na které se musí pracovat a co se musí zlepšit k tomu, pokud chceme pomýšlet na lepší umístění než v minulé sezoně.“

Možná jeden odchod celkem zarazil. Pryč je u fanoušků oblíbený zadák Alex Lintuniemi. Neměli jste dál zájem?

„Šlo o těžké rozhodování, Alex měl výkony nahoru dolů. Jednoznačně měl fyzické parametry, ale moc je nepoužíval hlavně směrem do defenzivy. Je to hráč ofenzivnějšího typu, dopředu to umí hrát, tam si ho fanoušek může všimnout při pěkných akcích. Když se ovšem pak podíváte na čísla, tak to byl v mínusech nejhorší bek v extralize. Měl minus 23 bodů.“

Pravda, trochu riskér to byl…

„Přesně tak. Měl to hodně postavené na risku, což nebylo dle mých představ do další sezony. Proto jsme spolupráci neprodloužili.“

Góly dorazí s Pavolem Skalickým, který z Boleslavi před třemi roky odcházel do Finska a nyní se vrací?

„Slibuji si to od něj. Netvrdím, že je to naše hlavní útočné eso, protože věřím, že jich budeme mít více. V tomhle jsem věčný optimista, to se nemění. Věřím, že to nebude viset jen na Skaldovi, s jehož příchodem očekáváme zlepšení produktivity, ale budeme velice apelovat i na ostatní hráče. Aby to nebylo brané tak, že přichází Skalda jako spasitel a tím pádem se Boleslav vyšoupne nahoru. Bodové příspěvky očekáváme od všech ofenzivních hráčů.“

Do Boleslavi jste přišel v průběhu minulé sezony, na překopávání herního stylu nebyl čas. Přijde teď, anebo se od zavedeného projevu nemíníte odklánět?

„Zdejší tým nebo jeho filozofie se nemění a nebude se měnit. Chceme dál hrát aktivní hokej, který nebude směřovaný do defenzivy. Samozřejmě, defenziva je důležitá, možná ještě důležitější než ofenziva. Jde však o to, jakým způsobem je prováděná. Může být aktivní, i když jste bez puku a my budeme určitě chtít hrát aktivně. Boleslavský tým vždy dobře bruslil a na tom chceme stavět.“

Analyzoval jste si po sezoně, proč má BK letitý problém s koncovkou? Ne že by nešlo o problém celého českého hokeje…

„Ano jsou to obecné problémy našeho hokeje. Dáváme málo gólů. Byl jsem se nyní podívat na mistrovství světa osmnáctek, a protože mám možnost působit u dvacítky, tak o to víc sledujeme trendy. Obecně čeští útočníci, ale kolikrát i obránci, když mají možnost a jsou v dobré pozici, tak situace kolikrát přehrávají a nejdou do zakončení. Málo se střílí v dobrých pozicích, pořád se něco vymýšlí a hledá lepší situace. Další věc je předbrankový prostor, kde je potřeba, aby tam někdo byl a bral gólmanům tzv. screen. To tady musíme stoprocentně zlepšit.“

Na dvacítkách jste se prezentovali parádní hrou, jak jste přijímal často dost defenzivní pojetí osmnáctky? I přes obrovskou sílu USA, nebyl jste zklamaný úpornou českou obranou ve čtvrtfinále?

„Nechci to trenérsky odsuzovat. Kdo na té střídačce nestál, asi to těžko chápe. Ale budu upřímný, až takhle striktní defenziva se mi moc nelíbila. Na místě našich trenérů bych zřejmě volil jinou taktiku. Na druhou stranu beru, že to chtěli zkusit, chtěli uhrát výsledek tímto způsobem, což respektuju. Každý hlavní trenér má právo rozhodnout se, jakým způsobem se pokusí překvapit soupeře a dopracovat se k vítězství. Měli k tomu svoje důvody a vím, že to řešili hodně dlouho před zápasem s Amerikou. Jakým způsobem na ně. Vím, že dříve osmnáctka hrála s USA výborné zápasy, fakt výborné. I loni na mistrovství světa. Vždycky s nimi chtěli hrát hokej, ale pokaždé prohráli. Asi chtěli tentokrát zkusit něco jiného. Tak to na mě působí. Znovu, neodsuzuju to, ale náš projev nebyl dobrý.“

Zůstáváte u dvacítky?

„Po návratu z Halifaxu jsme se bavili s panem Hadamczikem v tom duchu, že celý realizační tým by měl pokračovat. Teď se ale řeší jiné věci a nebavili jsme se. Když s námi mluvil, tak měl přání, abychom pokračovali ve stejném složení. Je to věc výkonného výboru, uvidíme, jak to dopadne.“

V kloubení klubového trénování v kombinaci s dvacítkou nevidíte problém?

„Doufám, že ne. V klubu jsme byli domluveni, že v případě, že bude možnost působit u národního týmu, tak je to mým přáním a oni to respektovali.“

Zpátky do Boleslavi, kam se do brankoviště po špatné sezoně vrací Jan Růžička. Věříte, že právě jeho souboj o brankoviště s Filipem Novotným přinese špičkové výkony od obou?

„Věřím tomu. Chtěl bych ale, aby šlo o zdravou rivalitu, zdravou konkurenci. Myslím, že tomu tak bude, oba jsou zkušení a prověření gólmani. Očekávám, že jeden druhého bude posouvat dál. Brankářskou otázku jsme důkladně řešili, Růža je domácí hráč, měl tu výborné sezony a teď období, které nebylo ideální. Chce to restartovat. Filip měl naposledy skvělá čísla.“

Bude zapotřebí s oběma brankáři posedět, aby bylo od začátku jasno?

„S klukama se bavíme průběžně. Budu upřímný, do gólmanů se normální člověk moc nemontuje… (usmívá se) To je věc jejich a trenéra gólmanů Lukáše Mensatora. Ten s klukama pracuje výborně, řemeslu rozumí. Jsem si jistý, že oba připraví dobře.“