Sbohem, trenére! Pardubice se loučí s Rulíkem. Dědek: Díky, ale jdeme dál

Pardubice mění trenéra. Ve čtvrtek dopoledne se potvrdily dřívější informace iSport.cz a deníku Sport, že u Dynama nebude dále pokračovat dosavadní kouč Radim Rulík. Východočeský klub to oznámil na svém webu. „Chci poděkovat Radimu Rulíkovi za práci pro Dynamo. Pod jeho vedením se do Pardubic vrátila extraligová medaile. Jdeme dál a přejeme Radimovi úspěch v další práci,“ uvedl v tiskovém prohlášení majitel Petr Dědek.

Dynamo podle našich zdrojů ladí poslední detaily smlouvy s Václavem Varaďou. Úspěšný kouč, který v extralize dovedl třinecké Oceláře ke čtyřem titulům, je momentálně bez práce. Měl by nahradit právě Rulíka.

Ten by se mohl přemístit na střídačku pražské Sparty, kde by navázal na dřívější spolupráci s Miloslavem Hořavou. Rulíkův konec v Pardubicích přichází poté, co s nimi ovládnul základní část a následně získal i bronz po vypadnutí v sedmém semifinále proti Třinci.

Nyní sedmapadesátiletý stratég odchází po vzájemné dohodě. Vedení klubu údajně vadilo jeho angažmá u reprezentace do 20 let. Tu na posledním světovém šampionátu dovedl k výraznému úspěchu v podobě stříbrných medailí.

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE