Čermák cepuje „osmnáctku“: Chce to pořádný přístup. Plekanec jako vzor

David Čermák představil svou vizi coby trenér reprezentace do 18 let

Národnímu týmu do 18 let šéfuje nová tvář. Jakuba Petra střídá David Čermák (52), naposledy kouč Motoru. Na minulý týden si dlouholetý kladenský trenér sezval juniory na soustředění do Kravař, při speciálním tréninku využil i Tomáše Plekance. Čermákovi půjde na nové misi nejen o výsledky. „Přijde mi, že nám v mládeži schází pořádný přístup. Je fajn, že máme demokracii, ale někdy jí je až moc,“ tvrdí otevřeně.

Dvě kola před koncem základní části extraligy minulé sezony k Davidu Čermákovi doputovala informace, že na českobudějovické střídačce končí a v novém ročníku pokračovat nebude. Ačkoli měl kontrakt ještě na další rok. Jakmile k němu dorazila pobídka k převzetí reprezentační juniorky, měl celkem brzy jasno.

Vrátím se ještě k jednomu momentu z uplynulé sezony. O Vánocích dostal padáka váš kolega Jaroslav Modrý, vy nikoli. Uvažoval jste, že byste to sám zabalil?

„Tam nebylo co řešit. Z vedení mi oznámili, že Jarda končí a já pokračuju. Ať se připravím, že povedu druhý den trénink, na kterém už Jarda nebude. To je celé.“

Jak jste po sezoně na jihu Čechu uvažoval ohledně dalšího směřování kariéry?

„Dostal jsem nabídku vést osmnáctku, asi týden jsem o ní přemýšlel a pak dal vědět, že bych u ní pracoval rád. Přejít z klubové scény k mládežnické reprezentaci je skok. Je to úplně jiná práce, z denní báze se přesunete k nárazové. Kempů během sezony je velmi málo, vždycky se potkáme až těsně před akcí, pouze před mistrovstvím světa najdeme čas na delší soustředění. Bude to jiné, ale chtěl jsem to zkusit a půjdu do toho naplno. V průběhu sezony bych se rád vydal i na nějakou stáž.“