Hlavní esa nové dvacítky: „zvládnu všechno“, obr i schizofrenní situace

Na posledním MS do 20 let brali čeští mladíci stříbro. Pobláznili zemi, bavili. Tak proč brzdit? Nesmysl. Jedeme dál, zvýšíme rychlost. Atraktivita? Ta nesmí chybět. Pod novým trenérským štábem (a za pomoci i toho starého) se rýsuje nový tým. Největší esa? Dvoumetrový gólman, chválený prospect Ottawy, draftovaný Seattlem a s kým může nastat schizofrenní situace?

Michael Hrabal (brankář)

Univerzita Massachusetts/NCAA

Na posledním MS do 18 let se hledala pozitiva horko těžko. Ale jedno obrovské tam najdete. Doslova. Dvoumetrový brankář patří do světové špičky mezi brankáři do 20 let, má za sebou první rok za mořem a teď ho čeká přesun na velmi prestižní univerzitu v Massachusetts. Není to typ gólmana, který klekne, čeká a věří své výšce. Kdepak, opravdu chytá, má rychlé ruce. Draftovala ho Arizona.