Proč sledovat českou 18: Pozor, další beci! Velký Adam J. i malý Adam B.

Jak si povede hokejová osmnáctka na Hlinka Gretzky Cupu? • FOTO: profimedia.cz/ČTK Jeden z vrcholů reprezentační sezony. Hokejová osmnáctka v pondělí odstartuje Hlinka-Gretzky Cup v Břeclavi. Češi loni v Kanadě skončili na čtvrtém místě, letos by se rádi vydrápali na stupně vítězů, kde scházejí od roku 2017. Co od týmu Davida Čermáka čekat tentokrát a proč české mladíky sledovat? Zaujme nová generace beků i nadějní brankáři.

Pozor, další beci! Pokud se potvrdí předpoklady a odhady, kam míří čeští beci ročníku 2006? Česku se pomalu začnou plnit sklady. Adam Jiříček by mohl za rok patřit do prvního kola draftu, David Svozil a Tomáš Galvas by mohli jít na řadu o něco později. Že ta příjmení znáte? Ale jistě, žádná náhoda. Jde o mladší sourozence Davida Jiříčka, Stanislava Svozila a Jakuba Galvase. Talent se v rodinách evidentně dědí. K nim připočítejte Jana Skoka (na draft jde až 2025) nebo Davida Fibigra. Vzadu může růst kvalita. Plzeňský hráč Adam Jiříček během zápasu s Litvínovem • Foto Michal Beránek / Sport

Malý Adam B. Vždycky potěší, když se někdo takový v Česku objeví. Talentem by měl Adam Benák mířit do prvního kola draftu 2025. Je o rok mladší než většina hráčů, která na turnaji nastoupí. Má drobnější figuru, měří jen 170 centimetrů, ale doma ukazuje, že s tím pracovat umí. Je chytrý, předvídá, nedostanete se mu jen tak na tělo. Jedná se o technického útočníka, kterého čeká další vývoj v Plzni. Láká ho vidět v mezinárodní konfrontaci, jestli už i tuhle úroveň zvládne. V českých mládežnických soutěžích válí. Adam Benák • Foto Profimedia

Velký Adam J. Adamu Jechovi je sedmnáct, měří 190 cm, už je z něj pořádný chlap. Bacha, výška neznamená, že by nějak pouštěl hrůzu. Poslední dvě sezony odehrál v Tampere, patřil k nejproduktivnějším hráčům ročníku. Má dobré čtení hry, dobrou střelu zápěstím, umí vás najít nahrávkou v šanci. Od příští sezony se přesouvá do kanadské juniorky, čeká ho tvrdá konkurence, aby si obhájil pozici klíčového hráče, který má rozhodovat zápasy. Pokud mu vyjde sezona, klidně může taky vyskočit do prvního kola draftu. Reprezentant Adam Jecho • Foto profimedia.cz/ČTK

Styl Zní hodně sympaticky, když kouč áčka Radim Rulík mluví o tom, že by se všechny reprezentační celky měly šikovat do podobného stylu. Osmnáctku dostal na povel nečekaně David Čermák po štacích u dospělých Kladna a v Českých Budějovicích. Dřív mládež trénoval, ale stejně tahle volba překvapila. Ukáže se, jaké měl výkonný výbor oko, Černák má k dispozici schopný ročník. Teď je nejsilnější, pro jarní MS U18 někdo zůstane v zámořské juniorce na play off. Je dobře, že Čermák mluví podobně jak Rulík. Nechce couvat. David Čermák • Foto Dominik Bakeš / Sport