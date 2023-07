Česko - USA 7:2. Paráda na úvod! Triumf osmnáctky řídila první lajna

Čeští hokejisté do 18 let oslavují gól útočníka Adama Titlbacha (uprostřed) • ČTK / Šálek Václav

Čeští hokejisté do 18 let se radují z gólu v duelu proti USA • ČTK / Šálek Václav

Český útočník Petr Sikora sleduje, jak do americké branky proniká puk • ČTK / Šálek Václav

Čeští hokejisté do 18 let oslavují gól útočníka Adama Titlbacha (uprostřed) • ČTK / Šálek Václav

Lepší start do prestižního turnaje si snad ani nešlo přát. Čeští hokejisté do 18 let zahájili představení na Hlinka Gretzky Cupu až nečekaně skvělým vítězstvím 7:2 nad výběrem USA. Mladý tým kouče Davida Čermáka se povedl již úvod duelu se zámořskou partou. Vedení ztratili Češi jen na 27 vteřin, následně odskočili o dva góly díky využitým přesilovkám. Nejpovedenější byla ovšem třetí třetina, kdy český triumf v Břeclavi stvrdila parádním představením první lajna Ondřej Kos (1+1) – Adam Benák (0+3) – Adam Titlbach (2+1).