V Břeclavi startuje přehlídka talentů. Česko potáhne šestnáctiletý poklad

Na velkou cestu už vyšlápli dávno. Hlinka-Gretzky Cup je ale první větší akce, která táhne pozornost. Hokejistům je většinou sedmnáct, ti nejlepší půjdou za rok na draft. Ti úplně nejlepší se dostanou do NHL. A tohle je doba, kdy přichází opravdu velký test, jak na tom reprezentační ročník je. Turnaj se z Kanady vrátil do Břeclavi a Popradu. Vždycky vás na přelomu července a srpna napadne: Má Česko tolik talentu, aby vyhrálo?

Odpověď pro léto 2023 zní: Má. Ale…

Generálka s Kanadou dobře protřela oči. Česko slízlo dost nepříjemnou porážku 0:5. „Ukázal se nám problém, o kterém víme. Nezvládáme osobní souboje a máme problém s koncovkou. Šance jsme měli, ale nejsme důrazní, nejsme produktivní,“ zahudroval kouč David Čermák.

Kanada nechala doma Macklina Celebriniho, předpokládanou jedničku draftu 2024, ale jinak dovezla hodně nabitý tým. Česko se měřilo s naprostou elitou, totální špičkou. Pokud se s někým chcete srovnávat, tak logicky s ní. S kým jiným taky?

Žádný jiný zápas vám neukáže pravdu v tak surové podobě jako střet s Kanadou.

Charakteristické rysy českého výběru?

První je, že se musíte jmenovat Adam… Ve výběru najdete šest mladých borců se stejným křestním jménem. Někteří zámořští fanoušci na sociálních sítích překřtili Česko v žertu na „Adam U18 team“.

Teď vážně. Rysem je, že Česko má poměrně dost talentu. Znovu tady najdete obránce, kteří neodpalují puky, chtějí je hrát. Vyniká hlavně Adam Jiříček, mladší bratr Davida, kterého draftoval Columbus. Ale David Svozil (bratr Stanislava – také draftovaný Columbusem) nebo Tomáš Galvas mají taky slibné předpoklady.

Jenže současně talent nemusí úplně stačit, což ukázal právě střet s Kanadou. Ve výsledku národní tým nebyl nijak extra nebezpečný. V mezihře jste viděli dobré věci, solidní kousky v přechodu z pásma i při hře jeden na jednoho. Ani v rychlosti jste nespatřili zásadní problém.

Generace hráčů ročníku 2006 možnosti hrát velmi dobře má. „Souhlasím, mají schopnosti, je to tak,“ přikývl i Čermák. „Jen když se dostaneme do šance, pořád něco hledáme, ještě nějakou přihrávku. Nechceme to řešit stylem, že já sám dám teď gól. První myšlenka musí být, že zakončuju já,“ zmínil.

Ve výsledku potřebujete, ať se šikovní hráči naučí hrát ještě trochu jinak. „Spíš bych řek, že tohle je charakteristické pro celý český hokej. Kdokoliv přijede z nějakého turnaje, tak se mluví o tom, že nemáme zakončení a necpeme se před branku. Kdybychom spočítali osobní souboje, tak jsme jich proti Kanadě vyhráli tak dvacet procent. To vám zápasy pak rozhoduje,“ pokračoval Čermák.

Možná i proto mladí hráči víc a víc odcházejí za moře. Nevěří, že sem se posunou doma? Od začátku léta kluby z kanadských juniorek ohlásily, že si plácly s celkem dvanácti Čechy. Z ročníku 2006, který teď hraje na Hlinka-Gretzky Cupu, jich za moře může zmizet až patnáct.

Určitě odejde i Adam Jecho (poslední roky hrál ve Finsku), velký útočník s výhledem na první kolo draftu. Jenže v téhle kategorii se všechno mění klidně po třech měsících. Vyletíte i zapadnete.

Doma ovšem na beton zůstane jeden z pokladů českého hokeje. Adam Benák přijde sice v Plzni o sehraného parťáka Adama Titlbacha, ale sám názor nemění.

Do Ameriky ještě nemůže, Skandinávie pro něj není téma. Takže bude objíždět i celou reprezentační sezonu, pokud jeho progres bude pokračovat dál v takovém tempu, klidně může být i adeptem účasti na MS do 20 let. Ano, i když mu je pořád teprve šestnáct. „Ročníkově je mladší než zbylí kluci. Ale patří k našim lídrům, je jedním z hráčů, na kterých to stojí,“ potvrdil jeho roli pro Hlinka-Gretzky Cup i Čermák.

Turnaj startuje v pondělí, Česko vykopne proti Spojeným státům. Kariéra, která míří k draftu, smlouvě v NHL, zápasům v dospělé reprezentaci, nebo taky úplně jinam, nabírá obrátky.

Česko na Hlinka-Gretzky Cupu

2022 – 4. místo

2021 – nepostoupilo ze skupiny

2020 – turnaj zrušen kvůli covidu

2019 – nepostoupilo ze skupiny

2018 – nepostoupilo ze skupiny

2017 – 2. místo

2016 – 1. místo

Pohled Pavla Ryšavého: Zamračený trenér, dobrý signál

Když Česko padlo s Kanadou 0:5, trenér David Čermák přišel o utkání vyprávět v kyselejší náladě. Bublalo v něm, jak jeho parta nezvládala osobní souboje a soupeř jasně vyhrál. Uspěl v detailech, těch klíčových. Zásadní na jeho přístupu bylo, že nehledal žádné ale. Ani jednou se nezkusil z porážky vykroutit stylem, že jsme viděli hodně dobrého, nebo že Kanada je favorit, takže je potřeba se koukat na zápas jiným měřítkem. Ano, v minulosti takových výroků padalo dost. Ne, byl naštvaný, že jeho tým prohrál. Věděl, že má schopnosti, aby byl lepší. To může být ve výsledku ta nejlepší zpráva. Nejuchat nad tím, že seknete Německo nebo Rakousko. Ale vidět před sebou Kanadu, chtít ji porazit a nehledat alibi, že to vlastně bylo dobré, jen se musíte dívat na zápas jinak.