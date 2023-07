Češi neskutečně spláchli USA. Souhra, co se rozpadne, Benák schytal bombu

Čeští hokejisté do 18 let se radují z gólu v duelu proti USA • ČTK / Šálek Václav

Čeští hokejisté do 18 let oslavují gól útočníka Adama Titlbacha (uprostřed) • ČTK / Šálek Václav

Čeští hokejisté do 18 let stíhají amerického soupeře s pukem • ČTK / Šálek Václav

Parádní start! Česká osmnáctka vyhrála nad USA 7:2, narvaná hala v Břeclavi spustila pořádný rachot. Národní tým udělal na Hlinka Gretzky Cupu výrazný krok, aby si zahrál semifinále. „Porazit takhle Amíky, i když tady nemají nejsilnější výběr? Neskutečný. Nestává se to každý den,“ rychle ze sebe chrlil obránce Adam Jiříček. Česko soka nakonec zválcovalo. Chvíli tedy mělo strach o Adama Benáka, když dostal ránu do hlavy a musel do kabin.

Velká snaha se držet na puku, kombinovat. A hlavně: chuť porazit Spojené státy! Česká sestava vytáhla velký výkon. Nadchla, bavila. Soupeř měl navrch jen na přelomu první a druhé třetiny. Jinak šlapala sestava kouče Davida Čermáka perfektně. „Neuhýbali jsme před souboji, hráli důrazně. Celkově opravdu dobrý výkon,“ chválil trenér. „Asi to byl nejlepší zápas, který jsme s klukama odehráli. Pamatuju si sedmnáctky a World Hockey Challenge, kde jsme nezvítězili ani jednou, takže tam nebylo úplně o čem. Za mě nejlepší zápas, skvělá výhra,“ radoval se Jiříček.

Už v přípravě s Kanadou se dobře ukazoval Adam Benák. Proti USA znovu, šestnáctiletý centr posbíral tři asistence a neplánovaně jednu bombu do hlavy. Na konci první třetiny dostal ránu od AJ Spellacyho. Pak musel odstoupit, protože mu tekla krev. Ale vrátil se zpátky.

Prodal, jak dovede hrát poslepu s dvougólovým Adamem Titlbachem. „Víme, kde jsme a co od sebe očekávat. Máme dobrou souhru a doufám, že nám to tam bude padat dál,“ vyhlásil Titlbach. V Plzni spolu řádili, teď svoji chemii přenášejí do reprezentace. „Jsou to hráči světové třídy a teď to proti Americe ukázali. Hrál jsem s nimi v Plzni dost a je v nich opravdu hodně. Snad jim to vydrží i dál,“ přidal i Jiříček.

Jediný mínus? Tahle souhra se po turnaji na klubové úrovni rozpadne. Benák zůstane v Plzni, Titlbach vyrazí do kanadské juniorky. „Ale snad se budeme potkávat v reprezentaci. Jen to je prostě hokej, každý máme jinou cestu,“ pokrčil rameny Titlbach.

Výborně táhla ale celá sestava. Důkaz? Třeba i za stavu 6:2 skočil automaticky Aleš Zielinski do bomby od modré. Prostě na krev až do poslední minuty. Česko nasadilo úplně jiný pracovní režim než v sobotní přípravě proti Kanadě (porážka 0:5). Mladí hráči dřeli, z toho pak vystupovaly silné individuální kousky, sebevědomí a odvaha při kličkách.

Velkou bouři pak v Břeclavi způsobil nakonec i Jiříček. V závěru zápasu nachytal AJ Spellacyho, soka, který v první třetině tak ošklivě trefil Benáka. „Ale ne, to nebyla žádná pomsta,“ vysvětloval pak plzeňský obránce. „On je takovej nepříjemnej hráč. Koukal dolů, tak jsem ho krásně trefil. Takže jsem rád,“ přidal spokojeně.

Teď stačí, aby národní tým porazil buď Německo, nebo Švédsko a postoupí na prestižním turnaji do semifinále. „Po zápase jsme kluky pochválili, ale hned jsme zdůraznili, ať myslí na to, že potřebujeme proti Němcům hrát stejně jako s Amerikou,“ zdůraznil Čermák. Němci padli se Švédy 1:11, přijeli se dát do Břeclavi dohromady. První přikázání na úterý? Nepodcenit.