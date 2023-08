Hrdina Milota: Další prodloužení bychom vyhráli. Náš tým je rodina

Český tahoun reprezentace do 18 let Adam Benák slaví branku z hole Adama Titlbacha • ČTK / Uhlíř Patrik

Čeští mladíci do 18 let se radují z finálové branky Matěje Kubiesy na Hlinka Gretzky Cupu • ČTK / Uhlíř Patrik

Český reprezentant do 18 let Matěj Kubiesa překonává kanadskou obranu, čímž poslal finálový duel Hlinka Gretzky Cupu do prodloužení • ČTK / Uhlíř Patrik

Gólman českého výběru do 18 let Jakub Milota zářil ve finále proti Kanadě • ČTK / Uhlíř Patrik

Když kolem něj proplul Malcolm Spence a šikovně poslal puk za jeho záda, složil se k zemi a dlouho ležel ve svém smutku. Na časomíře se zasekla sedmička. Pouhých sedm sekund zbývalo do konce prodloužení, když Jakub Milota inkasoval třetí gól. Ten rozhodl o triumfu Kanady na Hlinka Gretzky Cupu a omaskovaný hrdina národního výběru do 18 let vstřebával tíhu obřího zklamání.

Převládá stále zklamání, anebo si hlava začíná uvědomovat, že jste tu předvedli parádní práci?

„Určitě převládá zklamání. Byli jsme opravdu blízko vítězství, chyběl jen krůček. Bohužel se to nepovedlo a teď to musíme vstřebávat. Ale domnívám se, že v budoucnu tenhle výsledek velmi oceníme a budeme z něj šťastní. Protože tohle je úspěch.“

Spoluhráči vás na ledě utěšovali, další z mnoha ukázek, jak vnitřně silný tým jste tu byli. Můžete být na sebe pyšní, viďte?

„Rozhodně. Měli jsme tu skvělý tým, vynikající partu. Na pár týdnů druhá rodina. Sedli jsme si, navzájem si pomáhali, makali jeden pro druhého. Opravdu výborný celý turnaj.“

Kanadu jste doháněl skoro k šílenství, předvedl jste hromadu výtečných zákroků, jak byste ovšem popsal klíčovou situaci v nastavení?

„Jejich hráč na mě jel samostatný únik, natáhl mě na vzdálenější tyč a já už na to bohužel nestihl reagovat. Podle mého měl jen kousek prostoru na zakončení, ale vyšlo mu to.“

Sedm vteřin před pauzou, to hodně zamrzí…

„Stoprocentně. Kdybychom to přečkali a šli do další třetiny, vydali bychom ze sebe maximum. Byl jsem si jistý, že bychom to překlopili na naši stranu. Bohužel se to nepovedlo.“

Oceníte přesto fakt, že jste drželi krok s pyšnou Kanadou a mohli ji srazit na zem? Před plným barákem navíc.

„Jednoznačně. Tímto bych chtěl poděkovat i našim fanouškům za to, co předváděli celý turnaj. Pro nás to byl neuvěřitelný zážitek. Pomáhali nám, hnali nás dopředu. Jakmile jsme dali vyrovnávací gól ve finále, byl to nádherný pocit, nakopl nás do dalších minut.“

Hrál jste někdy takto dlouhý zápas, trvající bezmála 80 minut?

„Aspoň jeden byl podobně dlouhý, když šel do druhého prodloužení. Bylo to náročné a na konci pak těžké.“

Hrát tři na tři prodloužení je těžké i pro brankáře, musí být neustále ve střehu. Jak s tím zápolíte?

„Snažil jsem se co nejvíc dýchat, abych co nejlíp regeneroval. Tenhle zápas byl dost náročný na fyzičku, snažil jsem i psychicky udržet v pohodě, abych podržel svůj tým.“

V čem byla Kanada nejvíce nepříjemná?

„Rychle otáčeli puky, měli rychlé protiútoky. Snažili se co nejvíc střílet na bránu a zakončovat.“

Když celý turnaj shrnete, připravili jste si v Břeclavi největší zážitek dosavadní kariéry?

„Myslím si, že pro většinu z nás to největší zážitek byl. Bylo to fakt skvělý, úžasný… Plná hala každý zápas… Jen to nedopadlo až do vysněného konce.“

Co všechno si odsud můžete vzít do další fáze kariéry?

„Určitě sebevědomí. Pro nás všechny přišel důkaz, že můžeme hrát s každým. Ať je to Kanada, Finsko a další silné země. A po individuální stránce jde o další motivaci do našich kariér, abychom na sobě ještě víc makali a na dalších turnajích to třeba dotáhli až ke zlatu.“

Těžko se však sejdete v podobném složení na jarním mistrovství světa, protože spousta z vás odchází do Kanady.

„Myslím si, že před šampionátem je zhruba měsíc přípravný kemp. Pokud na sobě všichni budeme makat na sto procent a předáme to do týmového výkonu, můžeme i tam udělat skvělý úspěch.“