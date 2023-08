Další jízda českého hokeje? Už tušíme kudy. Ale bacha, cíl je pořád daleko

KOMENTÁŘ PAVLA RYŠAVÉHO | Možná si připadáte jako ve snu. Už je to tady zase. To samé, co jste viděli na MS do dvaceti let, sledujete znovu. Česká parta dovede ostatní soupeře trápit. Tentokrát válí osmnáctka. Napadá, stírají se rozdíly mezi beky a útočníky. Vždy jste o tom slyšeli trenéry mluvit, že takhle by chtělo a mělo Česko hrát. Teď si s otevřenou pusou užíváte mluvené slovo v praxi. Je pryč doba temna, kdy národní tým končil na velkých akcích rozemletý jak sekaná? Kéž by se taková éra blížila.