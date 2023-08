Benák jako Straka, věří plzeňské cestě. Šéf potvrdil, že dostane šanci v áčku

Český reprezentant do 18 let Adam Benák se snaží nachytat finského gólmana • ČTK / Šálek Václav

Český tahoun reprezentace do 18 let Adam Benák slaví branku z hole Adama Titlbacha • ČTK / Uhlíř Patrik

Při pohledu na něj během turnaje v Břeclavi kolikrát spadla brada. Skvělé hokejové myšlení a cit, výborné bruslení, fenomenální ruce. Adam Benák patřil k hvězdám Hlinkova memoriálu, nyní ho čeká skok mezi dospělé. S plzeňským týmem si zatrénoval už v minulé sezoně, vzhledem k věku však ještě za chlapy nastoupit nemohl. Od dubna je mu šestnáct, hrát už smí. Velká chvíle se blíží.

Hodně členů osmnáctky má nakročeno do kanadské juniorky, jiní mladíci se rozhodli pro zkušenou ve Skandinávii. Benák věří plzeňské cestě, a pokud by měl někdy odejít, pak prý jedině do kanadské juniorky. K odchodu do zámořské soutěže však ještě nemá věk. Jinam by ani nešel.

„Nějaké nabídky z Finska a Švédska měl, ale sám řekl, že nechce. Říkal, že až bude jeho ročník na mistrovství světa osmnáctek, po něm by když tak na jednu sezonu odešel do Kanady. Skandinávii jsme vůbec neřešili. Nechce o tom slyšet a manželka taky ne. Přeje si, aby hlavně dodělal školu, má před sebou ještě tři roky na sportovním gymnáziu. Taky jde o to, aby vedle hokeje stíhal studium,“ líčí otec Václav Benák, bývalý elitní obránce.

V Plzni na tohle mají broky a nástroje. V minulé sezoně neváhali nasadit do obrany 17letého Adama Jiříčka a koncem ledna Jana Skoka, jemuž v tu dobu bylo něco přes 16 let, což je zároveň hranice způsobilosti pro nejvyšší soutěž dospělých. Adam Benák tohoto věku dosáhl koncem dubna. Filozofie klubu je předpokladem, že ho nezabrzdí. Jak v někom vidí slušný potenciál, dají mu příležitost a pomůžou.

„Už minulou sezonu s námi Beny chodil dvakrát týdně trénovat. Má podepsanou smlouvu s áčkem, loni ji neměl. Vyzkoušeli bychom ho už tehdy,