Augusta u juniorů už bez lístečků. Testuje hráče ze zámoří, chybí Kulich

Když si projedete aktuální soupisku, vidíte za jmény talentů vesměs zámořské kluby. Trenéři chtěli naplno využít možnosti vidět je přes léto zblízka v akci. Další šanci už před prosincovým světovým šampionátem ve Švédsku mít nebudou, v září se rozprchnou po Americe a Kanadě. „Teď se nám můžou ukázat, pak už to bude jen o skautingu a aktuální formě,“ připomíná hlavní kouč Patrik Augusta, jenž má k ruce specialistu na obranu Pavla Trnku.

S ofenzivou mu vypomáhá slavný Robert Reichel . Ten setrvá u „dvacítky“ do ledna, po MS končí. Takový byl plán od začátku. V realizáku je za toho kritičtějšího. „To není o tom být zlejší,“ oponuje Augusta. „Alby to myslí naprosto dobře a hráči si k němu cestu najdou. Mají z něj respekt, to je cítit od prvního tréninku. Nejsme tady od toho, abychom jim nadávali. Chceme jim předat to dobré a posunout je,“ vysvětluje.

Ze stříbrného výběru z posledního mistrovství v Kanadě chybí na akci většina borců. Věkově už povýšili. Pokračuje jich jen šest. Navíc dva z „pozůstalých“ ve Švédsku chybí. Obránce Tomáš Hamara se omluvil kvůli lehčímu zranění, klíčového útočníka Jiřího Kulicha nepustilo Buffalo Sabres. „Doufám, že hráči, kteří tu jsou z loňska, dokážou těm novým předat trošku vítězné mentality a sebevědomí,“ doufal třiapadesátiletý kouč, jenž převzal tým po úspěšném Radimu Rulíkovi. Ten už je o patro výš, vede seniorské áčko.

Na dospělé svěřence je zvyklý rovněž Augusta, donedávna trenér extraligového Liberce a předtím Mladé Boleslavi. Nyní si musí zvykat na nižší level, menší dovednosti mladíků. Při jejich drezúře je potřeba shovívavost, tolerance k nedostatkům. „Všichni trenéři se musíme krotit,“ usměje se. „Ve hře je samozřejmě spousta chyb, ale to i v dospělém hokeji. Naseká je soupeř i my. Naším úkolem je, abychom je eliminovali a měli jich míň než protivník,“ doplňuje.

Nevyzrálost kompenzují teenageři snaživostí, elánem. To se šéfovi střídačky hodně líbí. „V klucích je spousta energie, srší z nich. V každém tréninku jdou na maximum. Mládí je znát, na druhou stranu už mají něco za sebou a něco umí. Užívám si s nimi každý den,“ ujišťuje.

Do Nyköpingu vzal výběr tvořený hlavně zámořskými krajánky. Doplňují je jednotlivci z Česka a severu Evropy. „Chceme vidět ty hráče, kteří odjíždějí,“ říká kouč. Mírné rozdíly mezi nimi vidí. „Někteří hrají tvrdší ligu WHL, jiní techničtější QMHLJ,“ upozorňuje. Na škodu to však není a v přechodu na širší hřiště prý nemá nikdo větší problémy. Po třech trénincích v Hodoníně, kde se pilovaly i přesilovky, odletěli Češi do Švédska ke konfrontaci s domácím souborem, Finskem, Švýcarskem a Slovenskem. Švýcary na úvod porazili 5:2.

Před MS uvažuje Augusta o inspekční cestě do zámoří, kde průběžně počítá s výpomocí bývalých reprezentantů Marka Židlického , Ladislava Šmída . „Chystám se zavolat i Vencovi Prospalovi,“ informuje. „Kluky, kteří mají rádi český hokej a dají nám zpětnou vazbu, tam máme,“ těší ho.