Reprezentační trenéři chtějí kopat spolu. Augusta s Rulíkem si mění noty

Jen jeden reprezentační tým dokázal v sezoně Česko pobláznit tak, že se kvůli němu ve velkém vstávalo po půlnoci. Moc snadné, viďte? Ano, tým do 20 let, který bral na MS stříbro. Chvíli byli hráči kyselí, s Kanadou padli v prodloužení, věděli, že ji mohli složit. Ale tohle všechno je pryč, historie. Nový tým začne chystat nový hlavní trenér Patrik Augusta. Poprvé se parta sešla v Chomutově, testuje se spíš širší kádr. V plánu jsou čtyři zápasy ve Finsku.

Jestli doma hudrujete, že se nemůžete ve velkých vedrech nasoukat do mrazáku, jeďte do Chomutova. V malé hale má svůj první kemp reprezentační dvacítka, od středy ji čekají čtyři zápasy ve Finsku. Dva s domácím týmem, dva proti Švýcarsku. Bez mikiny byste u ledu nevydrželi ani deset minut, taková tam byla kosa.

Z hráčů se ovšem čoudilo. Trenér Radim Rulík je nutil poměrně hlasitě k neustálému pohybu a velkému nasazení. Radim Rul... Ano. Rulík.

Klid, žádné padesáté osmé kolo akce, kdo bude a nebude trénovat reprezentační áčko. Vše vyhlášení platí. Ani si nový kouč nespletl dveře.

Nový trenér dvacítky Patrik Augusta okamžitě rušil letní plány, vyškrtal chystané dovolené. Ale první akce byla ještě v režii Rulíkovy party. Hráče už měl s Jiřím Kalousem a Markem Židlickým vybrané. Vše zařízené. Tak se s Augustou domluvili, že budou pracovat spolu. Jeden tým, dva trenéři. „Chceme se poznat, zatím jsme se potkávali jen jako soupeři,“ vysvětlil Rulík.

Zásadní téma: pohled na hokej.

Česko na minulém MS hrálo hodně aktivně, všichni hráči bruslili blízko u sebe. Po půlnoci na finále s Kanadou (2:3 v prodloužení) vstalo 356 tisíc fanoušků. Když projev týmu porovnáte s áčkovým výběrem na velkém šampionátu? Jako když jeden vypouští přehradu a druhý staví silnější hráz. Styly se asi nemohly lišit víc.

Rýsuje se změna. „Pokud trenéři mají podobné vize, tak by bylo dobré hrát podobným systémem v různých kategoriích. Tady to tak minulou sezonu nebylo,“ poznamenal Rulík. „Bylo by dobré, kdyby se trenéři trochu víc propojili. Projděte si týmy světové špičky a mezi osmnáctkou, dvacítkou a áčkem moc velký rozdíl nevidíte, když se zaměříte na pojetí hry,“ přidal kouč.

Rulík je novým koučem reprezentace. Co bude klíčové a na jak dlouho má smlouvu? Video se připravuje ...

Takže? „V žádných velkých věcech se nelišíme, základy máme stejné, chceme hrát hodně pospolu, rychle otáčet hru. Naše pohledy na hokej jsou podobné,“ hned odvětil Patrik Augusta.

A kdyby Rulíkovi oznámil, že past je past a kdo se zakope hlouběji ve vlastním pásmu, vyhraje?

„V tu chvíli by se nedělo nic,“ pousmál se Rulík. „Jen bych tady v Chomutově nebyl. Chceme se někam posouvat, podle mě je spolupráce k tomu nejlepší cestou,“ přidal bývalý kouč Pardubic.

„Na soustředění jsme dva tři dny a vyměňujeme si kreslené tréninky, cvičení. O tomhle to je, obohacovat se navzájem,“ vykládal se zápalem Augusta. „Současná struktura, kterou Radim nastavuje, mě hodně těší. Kdysi dávno to už platilo, trenéři spolu hodně komunikovali. Mluví se o tom tedy už dost, ale hlavní je tyhle věci fakt dělat,“ dodal nový kouč reprezentační dvacítky.

Pokud jsou na kempu dva hlavní trenéři, nabízí se, kdo bude zápasy ve Finsku koučovat. Jeden bude muset couvnout. „Chtěl bych, aby je koučoval Patrik, ale on to ještě neví. Nerad ale říkám něco do médií, aniž by to věděli hráči nebo kolegové,“ zarazil se na chvíli Rulík. „Takže mu to jdu hned říct, než něco stihnete napsat,“ zaregoval bleskově.

Na kempu chybí všichni hráči, kteří se účastnili posledního MS v Kanadě a mohli by jet i na další do Švédska. Spíš jde o poznávačku širšího kádru. Klíčovým mužem pro prosincový šampionát by měl být Jiří Kulich, který patří k největším pokladům Buffala. „Jirka je dnes v pozici jako David Pastrňák u áčka. Když přijede, úroveň týmu je najednou jiná,“ vidí i Augusta. Rychle dodá ovšem zásadní myšlenku: „Ale zase nemusíme český hokej stavět jen na jednom hráči, i když přináší obrovskou výpomoc. Máme spoustu dalších dobrých hokejistů, kteří by se měli chtít dotáhnout k těm nejlepším a nečekat, že je k úspěchu dovede někdo jiný.“

Rulík naváže na způsoby Kariho Jalonena a pojede taky na juniorské MS pomáhat realizačnímu týmu dvacítky v roli pozorovatele. Měl by nastat ale jeden upgrade. Rád by na oplátku využil Augustu a jeho lidi, aby byli k ruce na MS v Praze. „Ideální je, když si začnou trenéři mezi sebou povídat, diskutovat. Pokud máte náhled na situace hodně podobný, nestojí vůbec nic v cestě, aby i Patrik nám pomáhal směrem k MS v Praze.“

Reprezentace U20