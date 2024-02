Talent Pekař (16) roste ve Švýcarsku: Italština do hlavy jde, zámoří mě bere

V národním týmu do 17 let je na špici všech ofenzivních statistik. Šestnáctiletý útočník Matěj Pekař vede v kanadském bodování, gólech i asistencích. A přestože zatím narostl pouze na 174 centimetrů, vůbec nemá problém přitvrdit. Na Turnaji pěti v Ostravě a Kravařích šel nekompromisně do soubojů i proti nabušeným Američanům nebo Švédům. „Dost provokovali, ale mně tvrdá hra nevadí,“ říká olomoucký odchovanec, který se třetím rokem hokejově posunuje ve Švýcarsku.