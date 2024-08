Lídr, co odmítl MS U20 a přerušil kariéru: Citlivé téma… Je bez angažmá

Slehl se po něm led, v osmnácti přerušil parádně načatou kariéru. Obránce Jakub Dvořák, vloni kapitán na mistrovství světa do 18 let, se v prosinci stáhl do ústraní, pryč z hokejových kolbišť. Pro deník Sport a web iSport.cz se k tehdejšímu manévru vrací vůbec poprvé, ale detaily si stále nechává ve složce přísně tajné. „Je to pro mě ještě citlivé téma. Vůbec nešlo o jednoduché rozhodnutí,“ řekl k odmítnutí reprezentace, která poté získala bronz z juniorského šampionátu.