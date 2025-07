Augusta o juniorech: Musí vytáhnout koule a nenechat to na agentech. Kde vidí Benáka?

S dvacítkou vyrazil do Finska ke čtyřem přípravným zápasům s domácími výběry a Švýcary. Jde o hodně. Nehledě na termín, ve hře je už nyní nominace na mistrovství světa na přelomu roku v americkém Minneapolisu. „Bojuje se o místo, zároveň chci vidět, jak jeden druhému přeje, jak tu jsou všichni se všemi, mluví spolu na ledě i mimo. Chci vidět pořádnou energii, tryskající z týmu,“ přeje si kouč, jenž po dvou bronzech z MS bude za pět měsíců útočit na medailový hattrick.

Pokud srovnáte nynější tým s předchozími dvěma roky, jaký máte k dispozici materiál pro třetí útok na medaili?

„Hvězdy potřebujeme, ale v tuhle chvíli nemáme hráče typu Kulicha nebo Šalého. O to víc musíme držet pohromadě a při sobě. Na rovinu, pro mě byly trochu zklamáním turnaje v únoru a v dubnu po mistrovství světa. Vím, že i v předchozích letech tomu tak bylo, hráči přišli na akci takoví rozháraní. Teď v Chomutově před odletem do Finska to vypadalo mnohem líp než v zimě a na jaře. Krom tří hráčů (Benák, Jiříček, Sikora) jsme komplet. Uvidíme, jak budou kluci reagovat v zápase. Ti co s námi byli už dřív, vědí, co od nás mohou očekávat. My to máme postavené na týmovosti, nehrajeme si na jednotlivce. Jsou tu s námi šikovní kluci z osmnáctky, čerstvě draftovaní hráči. Na druhou stranu, osmnáctka dvakrát po sobě vypadla ve čtvrtfinále MS. Jsou to vítězné typy?“

O tom se diskutuje, v létě na Hlinka Gretzky Cupu Češi obvykle září, na jaře jsou stínem. Nakolik je to dané termínem a faktem, že Češi se spolu na Hlinku připravují, zatímco zámořské týmy jedou z voleje?

„V tomto směru jde o specifický turnaj, na který si kluky připravíte, kdežto Kanada a Amerika se sejdou víceméně až těsně před akcí. Turnaj je skvělý, je dobré mít na Hlinkovi dobré výsledky, ale já bych naše kluky rád viděl v topu na mistrovství světa. Po Hlinkovi se často bavíme, jak výborné mladé hráče máme, jenže dvakrát po sobě jsme skončili ve čtvrtfinále MS. Není to ostuda, je to sport, nemůže se všechno vyhrávat, v téhle kategorii však také hledáte vítězné typy.“

Pokud to lehce přeženu, řadě českých hráčů pořádná sezona končí na Hlinkovi, protože po odchodu do kanadské juniorky většina dostává výrazně menší porci minut a protože tam není čas na trénink, ke konci sezony na MS nemají nejlepší formu a často ani kondici.

„Tak to je. V tom je osmnáctka hrozně těžká, dělal jsem ji dva roky, takže vím, jak to chodí. Navíc hráči jdou do draftovacího roku, tlaky kolem nich stoupají, ať chcete nebo ne, do popředí vystupuje individualita hráče. V tomhle směru je dvacítka snazší kategorie, kluci mají po draftu, můžeme je víc tlačit do týmového pojetí. A ti, co draftovaní napoprvé nebyli, projevují snahu se o to znovu poprat přes nároďák. Jako například Melovský, Becher nebo Čech, tihle kluci, kteří prošli sítem druhým rokem.“

Jaký dojem z hráčů máte po osobních pohovorech? Je občas znát, že přesně nevědí, jaká by měla být jejich cesta?