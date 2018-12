Lídr dvacítek Zadina: o víře v medaili, Ovečkinově střelbě i bitvě v AHL | iSport.cz

Když slyšíte Filipa Zadinu mluvit, je to přesně ten veselý mladý hokejista, který v létě letěl na draft. Není otrávený, že hraje na farmě. Vůbec. Přijal cestu Detroitu, že si musí nejdřív projít bojem na farmě a postupně přijít do NHL. „Teď je moje cesta těžká, ale pokud všechno zvládnu, budu o to silnější,“ říká. Teď se ale v Kanadě už chystá na svoje druhé mistrovství světa dvacítek.

Byl jste si jistý, že vás Detroit na mistrovství pustí?

„Abych řekl pravdu, ze začátku jsem se trochu bál. Ale jak jsem o tom přemýšlel, hraju v AHL, proto jsem doufal, že se mě zeptají, jestli chci jet. To se taky stalo, hned jsem jim řekl, že ano, hrozně rád pojedu. Chci pomoci týmu a nastoupit za nároďák.“

Těšil jste se na starou známou partu?

„Moc, navíc hrát za reprezentaci je vždycky nejvíc. Pro nás všechny je to svátek, umocňuje to, že se hraje přes Vánoce a Nový rok, strávíme spolu významnější dny. Navzájem jsme si všichni sedli, teď to pro nás bude velké zpestření sezony. Je to událost, že si můžeme zahrát na takovém turnaji.“

Nakoupil jste pro někoho z party už vánoční dárky?

„Vždyť já neměl pomalu čas ani kupovat dárky domů.“ (směje se)

Na papíře vypadá sestava v hodně slibně. Myslíte, že soupeři budou mít k Česku bud respekt?

„Mohli by. Jména máme opravdu dobrá, ještě abychom to potvrdili i v zápasech. Věřím, že to bude zápas fajn turnaj pro nás i pro lidi, kteří nám fandí.“

Jaké máte ambice ve skupině, a kde vás čeká Kanada a Rusko?

„Na tom zase tak nezáleží, kdo je proti vám. Musíme makat na sto procent, vždycky, každé střídání. A pak uvidíme. Věřím, že nějaké góly dáme. Gólmany máme úžasný, nemáme se čeho úžas bát.“

Před rokem jste skončili čtvrtí, mluvilo se o úspěchu. Vnímáte to stejně i po roce?

„Teď už tolik ne. Ale v tu chvíli? Dlouho se něco takového nepovedlo, dostali jsme se mezi čtyři nejlepší a měli jsme z toho radost. Teď by nás to čtvrté místo mělo nabudit. Už třeba proto, abychom neudělali nějakou ostudu. Musíme makat, abychom byli ještě lepší.“

V lednových medailových bitvách vás rozdrtily zámořské týmy. Dá se s nimi hrát?

„Určitě! My musíme být hlavně v klidu psychicky, nezmatkovat z toho, že hrajeme proti Kanadě nebo Americe. Je potřeba hrát, co umíme. Když jdeme proti Finsku a Švédsku, hrajeme jiný hokej než proti týmům ze zámoří.