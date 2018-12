Kondelík dal Rusům gól bradou. Pořád máme silný tým, věří | iSport.cz

Co se dá říct k zápasu, kdy jste měli navíc, ale vyvinul se jaksi naruby?

„Myslím, že jsme přitom hráli velice dobře. Musíme se z toho ponaučit. Bohužel jsme se při vlastní přesilovce dopustili dvakrát chyby a Rusové to potrestali. Stalo se, už to nevrátíme. Ale tenhle zápas skončil, už se připravujeme na příští duel s Kanadou.“

Z čeho chyby v přesilovkách mohly pramenit? Z přemíry snahy?

„Taky. Jednou naše lajna šla napadat ve čtyřech, místo abychom si právě pohlídali, aby nám neujeli. Teď už o tom víme, nemůžeme to udělat znovu. Prostě se to stalo, jinak si myslím, že jsme odehráli skvělý zápas.“

Co utkání s takovým průběhem může s týmem provést?

„Myslím, že nic. Může nám jenom pomoct. Všichni viděli, že jsme přehráli Rusko, které patří k top týmům. Nás naopak trošku podceňují. Myslím, že patříme ke špičce a dokážeme porazit každého. Takže se těšíme na Kanadu.“

Dal jste i takový zvláštní gól. Proč jich nebylo víc?

„Byla to šťastná trefa, zasáhlo mě to do ramene, pak do obličeje. Nakonec jsem ho dal bradou. To tak občas je, můžete se snažit sebevíc a nepadne vám to tam. Rozhodčí to ještě zkoumali na videu, ale já jsem věděl, že by to měl být gól. Pokud to ještě nikdo netečoval ze vzduchu.“

Mrzí porážka o to víc, že cítíte, že jste na Rusy měli a byl z nich znát respekt?

„Oni vědí, že jsme dobrý tým. A já tomu prostě věřím. První česká lajna to hraje výborně, pokaždé soupeře tlačí. My jdeme za nimi a tím pádem máme dobrý tým, blokujeme všichni střely, Záďa (Zadina), který je náš top hráč, šel příkladem, chytil v závěru puk letící na prázdnou bránu a to je pro nás všechny ostatní hrozná motivace. Jdeme za nimi. Kluci jako lídři odvádějí skvělou práci a díky tomu je ten tým tak silný. Proto věřím, že můžeme porazit každého.“

Neměli jste ruského gólmana prověřit víc? Někdy nepůsobil tak jistě...

„Hráli jsme dobře, ale bohužel nám to tam nepadlo. Všem jsme ukázali, že jsme zahráli solidní zápas, ale teď už to musíme hodit za hlavu. Nechceme nad tím dál přemýšlet.“

Kanada bude nová výzva, jak se nachystáte?

„Všichni se na to těšíme. Je sen všech hrát před dvaceti tisíci diváky, a když budou proti nám, tím to bude ještě lepší. Věřím, že je můžeme porazit. Hráli se Švýcarskem skoro jako my, vyhráli o gól, i když v základní hrací době. Tenhle rok máme opravdu kvalitní tým. Když se budeme cpát před bránu, přijde víc takových gólů, jako jsem dal, kdy se to nějak odrazí, štěstím a je to tam.“

S Kanadou se české dvacítce ovšem nedařilo. Víte o tom?

„Co bylo předtím, to nás nezajímá. Nás zajímá, co bude příště. Půjdeme do zápasu s tím, že je chceme porazit.“

Na Rusy přišlo taky dost českých fanoušků. Byli hodně slyšet?

„Je super, že jsou tady. Mají vlajky, podporují nás, hrozně si toho vážíme.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 35:50. Kondelík Hosté: 17:05. Galimov, 35:03. Kovalenko Sestavy Domácí: Dostál (Patera) – J. Galvas (A), Kvasnička, Gaspar, D. Mikyska, F. Král, Bukač – Hrabík, Nečas (C), M. Kaut (A) – Machala, Hladonik, Zadina – Plášek ml., Kondelík, Lauko – Pekař, Kern, Pour. Hosté: Kočetkov (Tarasov) – Žuravljov, Ilja Morozov, Rubinčik, Samorukov (A), Romanov, Alexejev, Olšanskij – Slepec, Galimov, Muranov – K. Kostin (C), Kravcov (A), Denisenko – Starkov, Šen, Kovalenko – Podkolzin, Ivan Morozov, Marčenko. Rozhodčí Björk (SWE), Stano (SVK) – Oliver (USA), Yletyinen (SWE) Stadion Rogers Arena, Vancouver, Kanada (kapacita: 18910 míst) Návštěva 14 523 diváků