Varaďa s dvacítkou splnil postupový cíl. Příště už nesmíme chybovat, dodal | iSport.cz

Po takovém zápase těší především výhra a postup do play off, souhlasíte?

„Cíl a úkol byl splněn. Kluci trošku bojovali s tíhou toho utkání, pomohli jsme si dvěma přesilovkovými trefami. Ve třetí třetině to pak bylo hodně nervózní. Zápas jsme dohráli bez větších šancí, zvládli jsme to, dohráli zápas bez větších šancí soupeře, ale jak říkám, ve velké nervozitě.

Neměl jste podobný pocit i na začátku utkání, kdy tým spíš vyčkával?

„Úvod, to bylo takové oťukávání. Moc jsme nevěděli, co od Dánů čekat. Bylo jasné, že budou dobře bruslit a vyhazovat kotouče okamžitě od nich z pásma. Dokázali jsme si vytvořit šance. Pomohl nám první gól, pak jsme přidali další. Hra nebyla špatná, ale dostali jsme se do problémů, že jsme začali puky tahat. Každý chtěl být vidět a to není naše hra. Dánové si vytvořili řadu příležitostí. Klíčový bod byla situace v podstatě dva na nikoho, kdy Lukáš Dostál vytáhl skvělý zákrok. Kdyby Dánové snížili na 1:2, zápas mohl vypadat jinak.“

První třetinu jste vyhráli 2:0. Cítil jste na hráčích, že se po trápení v koncovce uklidnili a víc hráli svoji hru?

Když to tam nepadá, tak ta chemie je nabouraná. A my potřebujeme, aby na ledě tvořili, aby hráli s pukem a nebáli se hrát. Zápas s Dánskem jim může pomoci na cestě dál. Musíme na ně ale apelovat, aby nedocházelo k laciným faulům, ztrátám na střední čáře a takovému tomu vracení se s kotoučem do našeho obranného pásma. Když takové věci jsou, soupeř se dostane do laufu, vy ztratíte puk a on si věří. Teď nás bude čekat soupeř, který ty chyby potrestá. Takže se toho budeme snažit vyvarovat.“

Líbilo se vám, jak český tým zvládl přesilovky?

„Kluci si to zjednodušili, šli do střelby. Hrozně nám pomohly dva góly z přesilovky, to zápas rozhodlo. Ostatně, stejné to bylo v utkání Dánů s Rusy, kteří tehdy také dvakrát skórovali z přesilové hry. Proti těmhle týmům si musíme takhle pomoci.

Česko je nejvylučovanějším celkem turnaje. Padnou asi slova i na tohle téma...

„Určitě nás štvou laciná vyloučení v útočném pásmu, hákování a někdy zbytečné přehrávání situací, kdy ještě inkasujeme desetiminutový trest navíc. To nás potom oslabuje, musíme malinko měnit lajny, abychom vyplnili mezery, ten hráč přijde o dvanáct minut a je to zaťaté. Ti kluci se na sebe dívají a trvá jim, než si na sebe zvyknou.“

Sestavu ovlivnilo zranění Michaela Gaspara ve třetí třetině, kdy narazil do brankové konstrukce. Jak to s ním vypadá?

„Co zatím víme z nemocnice, Michael absolvuje vyšetření ultrazvukem. Je tam podezření na pochroumaná žebra v kombinaci s nějakým možným vnitřním zraněním. Chceme předejít něčemu vážnějšímu. Už je mu lépe, i dýchá daleko líp. Ale lékaři si ho tam nechali na pozorování. Pro nás je to citelné oslabení, Michael hraje skvělý turnaj.“

Kdyby Gaspar nebyl k dispozici, nakolik bude těžké dohrát šampionát se šesti obránci?

„Horší by bylo, kdybych jich bylo jenom pět. Nebo čtyři. Pro další kluky je to obrovská šance. A to, že nás vzadu, bude šest, vezmeme, jak to je. Pokud by vypadnul ještě jeden, dáme do obrany některého útočníka, který je schopný to místo zaplnit.“

Je nepříjemné, že s na klíčový zápas musíte přestěhovat z Vancouveru do Victorie?

„Ani ne. Myslím, že kluci se tam těší, že jsou už teďka v hlavách přepnuti na čtvrtfinále. Stěhování zatím řešíme. Do Victorie je třeba využít trajektu, organizátoři nás dali hned na devátou hodinu ráno, což jsem zavrhl. Budeme to řešit.“

Stihnete aspoň krátce oslavit příchod roku 2019?

„My trenéři to strávíme u videa, jako každý den. A kluci? Není v plánu nic speciálního, večerka jako vždy. Snažíme se to držet tak, aby se hráči soustředili na hokej, ne na věci okolo.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 08:10. Lauko, 11:59. Nečas, 28:03. M. Kaut, 57:46. F. Král Sestavy Domácí: Søgaard (Rørth) – Setkov, Koch, Baasstrup (A), Urup Mogensen, V. Andersen, Mortensen, Schulze – Brinkman, Röndbjerg (C), Schultz – Grundtvig (A), Madsen, L. Andersen – Marcussen, Green, Wittendorf – Cubars, Kjær, Bach – Gath. Hosté: Dostál (Škarek) – Kvasnička, J. Galvas (A), D. Mikyska, Gaspar, Bukač, F. Král, Šalda – M. Kaut (A), Kern, Zadina – Pekař, Nečas (C), Plášek ml. – Pour, Kondelík, Hrabík – Jeník, Hladonik, Machala – Lauko. Rozhodčí Ingram (CAN), Stano (SVK) – Chaput (CAN), Oliver (USA) Stadion Rogers Arena, Vancouver, Kanada (kapacita: 18 910 míst) Návštěva 10204 diváků