Je jedno, kdo to dá, řekl Nečas o prvním gólu. Chválil brankáře Dostála | iSport.cz

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 08:10. Lauko, 11:59. Nečas, 28:03. M. Kaut, 57:46. F. Král Sestavy Domácí: Søgaard (Rørth) – Setkov, Koch, Baasstrup (A), Urup Mogensen, V. Andersen, Mortensen, Schulze – Brinkman, Röndbjerg (C), Schultz – Grundtvig (A), Madsen, L. Andersen – Marcussen, Green, Wittendorf – Cubars, Kjær, Bach – Gath. Hosté: Dostál (Škarek) – Kvasnička, J. Galvas (A), D. Mikyska, Gaspar, Bukač, F. Král, Šalda – M. Kaut (A), Kern, Zadina – Pekař, Nečas (C), Plášek ml. – Pour, Kondelík, Hrabík – Jeník, Hladonik, Machala – Lauko. Rozhodčí Ingram (CAN), Stano (SVK) – Chaput (CAN), Oliver (USA) Stadion Rogers Arena, Vancouver, Kanada (kapacita: 18 910 míst) Návštěva 10204 diváků

Jste ve čtvrtfinále, nutný krok jste zvládli. Spadlo to z vás, cítíte se líp?

„Důležité hlavně je, že jsme vyhráli. Už jsme prostě museli. Nepodali jsme úplně optimální výkon, ale zase jsme proměnili nějaké přesilovky. Taky jsme ovšem měli hodně oslabení, což nás hrozně shazuje, Dánové pak z toho měli ve třetí části dost šancí a my mohli děkovat Dostymu (brankář Dostál). Ten výkon musí být ve čtvrtfinále lepší.“

Je důležité i pro vás osobně, že jste se prosadil?

„Nepřijel jsem kvůli tomu, abych sbíral body. Nedávali jsme góly a od toho se to odvíjelo. Určitě se člověku uleví, když skóruje, ale v zápase jako dneska bylo jedno, kdo to dá. Já, nebo třináctý útočník. Hlavně, že jsme to uhráli. Teď už to hlavní přijde, půjdeme do toho a musíme zamakat.“

Pomůže to ale vaší pohodě, když jste ukončil trápení, které v člověku určitě je?

„Já osobně jsem se první dva zápasy cítil dobře. Jenom to tam prostě nepadalo. Ale konečně jsme využili přesilvoky a to týmu vždycky pomůže.“

Nakolik bylo důležité, že jste šli do vedení a mohli hrát ve větším klidu?

„Vždycky je důležitá první třetina. Když je to vyrovnané, táhne se to, pak to bývá hrozné trápení. Tentokrát jsme vedli po první třetině 2:0, takže nás to trošku uklidnilo. Pak jsme se jen nechali zbytečně vylučovat a to nás hrozně oslabuje.“

V těžkých chvílích vás opět podržel Lukáš Dostál...

„Výborný gólman! Je vidět, že to má v hlavě srovnané, pro takový turnaj ideální. Znám ho už z Komety. Je mu jedno, že dostane blbý gól. Oklepe se a chytá dál úplně stejně.“

Ve čtvrtfinále narazíte na Finsko nebo Ameriku. Koho byste bral víc?

„Tam je to úplně jedno. Jsou to stejní soupeři, minulý rok jsme viděli, že především záleží, jak zahrajete ten daný zápas. Proti Finům jsme uspěli, proti Američanům ne. Ale je nám to jedno.“

Na zápas musíte z Vancouveru cestovat do Victorie. Bude to velká komplikace?

„Vždycky je pohodlnější zůstat v hale, kde hrajete skupinu. My ji nezvládli úplně ideálně, musíme se tedy stěhovat. Máme dost času se přizpůsobit, nebude to problém.“