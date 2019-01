Kanadský expert radí Čechům: Zkuste superlajnu. Ale mám i špatnou zprávu | iSport.cz

Dobrá věc se podařila, Češi se díky výhře nad Dány vyhnuli ostudě a ze třetí pozice postoupili do play off. Tam už je čeká silné mužstvo Spojených států. „Americký tým disponuje dobrou chemií, protože hodně hráčů prošlo stejným mládežnickým programem,“ říká kanadský hokejový reportér Ryan Kennedy.

Hlavní hvězdy českého týmu, Filip Zadina a Martinové Nečas a Kaut, zatím neprožívají úplně povedený turnaj. Ze čtyř utkání mají dohromady jen sedm bodů a vyhlášený snajpr Zadina zatím nevstřelil ani jeden gól. Čím si to vysvětlujete? Hrají za očekáváním, nebo jen mají smůlu v koncovce?

„Myslím, že konkrétně na Zadinu je velký tlak, s čímž se snaží nějak popasovat. Drží puk o chvíli déle, než by měl, a to je ten rozdíl mezi gólem a zákrokem gólmana. To, že Češi dali pár branek Dánům, ale může pomoct celému týmu, přestože soupeř nebyl extra obtížný.“

Objevují se i názory, že Zadina coby zakončovatel nemá v lajně od spoluhráčů takový servis. Jak byste top formace českého týmu sestavil vy? Je lepší síly rozdělit, nebo klíčové hokejisty spojit do jednoho útoku?

„Hrozně rád bych viděl formaci Zadina – Nečas – Kaut zase pohromadě. Věřím, že si to tým díky šířce kádru a hráčům jako Kondelík nebo Pekař může dovolit. Možná tuhle superlajnu proti USA uvidíme, jestli trenéru Varaďovi nezbyde nic jiného, aby se mužstvo nastartovalo.“

Výtečné výkony podává na turnaji gólman Lukáš Dostál. Blíží se podle vás jeho vystoupení dnes už legendárním výkonům Petra Mrázka na juniorském šampionátu 2012? Má podle vás Dostál v budoucnu na NHL?

„Na Mrázkovu úroveň bych ho ještě neřadil, protože Mrázek tehdy zápasy pro Čechy vyloženě kradl. Dostál je nicméně velmi konzistentní, což je pro brankáře zásadní vlastnost. Anaheim v něm každopádně má pěkně se rozvíjejícího mladíka a ačkoliv mají v brance spolehlivého Johna Gibsona, Dostál je rozhodně na správné cestě.“

Američané odehráli dva zápasy proti silným soupeřům – se Švédy prohráli v prodloužení, Finy přejeli 4:1. Jak zatím mohou být s turnajem spokojení? Kde je jejich největší síla a kde mají naopak slabinu?

„Proti Finům byli skvělí a to ani nehráli v plné sestavě. Předchozí zápas proti Švédům by si asi nejradši zopakovali, ale takový turnaj je právě o tom poučit se z chyb co nejrychleji. Největší