Rus, který se vysmál simulantovi, neunesl prohru: slzy i urážka diváků! | iSport.cz

Ruští hokejisté neberou nic než vítězství. Přidat do sbírky další nejcennější kov chtěla i tamní dvacítka, na právě probíhajícím světovém šampionátu ale vypadla už v semifinále, když těsně nestačila na výběr Spojených států.

Porážka 1:2, která sbornou odsoudila k boji o třetí místo, zasáhla především jejího kapitána Klima Kostina. Devatenáctiletý útočník, jenž na turnaji zatím stihl posbírat pět bodů, byl po závěrečné siréně vyhlášen jedním ze tří nejlepších bruslařů ruského mužstva, namísto radosti však předvedl zbytečnou estrádu. Při cestě pro svoji cenu odhodil helmu a následně se zbavil i zmíněné odměny, kterou odvezl na střídačku.

Klim Kostin, a very passionate young hockey player who doesn’t like to lose. pic.twitter.com/nOzK0wJlh7

Nesportovního chování si okamžitě všimli diváci a na hokejistu St. Louis začali pískat. A Kostinova reakce? Se slzami v očích poslal směrem k tribunám vulgární vzkaz „fuck you". Poté, co všichni jeho spoluhráči zamířili do kabin, zůstal na střídačce a několik minut oplakával vyřazení.

Klim Kostin then had something to say about what can be assumed to be the crowd booing him. #WJC2019 pic.twitter.com/nA8LhuUbBT