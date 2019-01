Další svědectví o slovenské dvacítce: Hrozné, k smíchu, příšerná nálada! | iSport.cz

Oběma reprezentantům leží v žaludku dvě osoby - hlavní trenér Slovenska Ernest Bokroš a manažer národního týmu Roman Ulehla.

"Hádali se před hráči a to, co říkali jeden druhému, to jsem nechápal. Úplný blbákov a amatérismus. To jsem nikde nezažil," napsal mimo jiné v obsáhlém příspěvku na Facebooku na Bokrošovu adresu produkt známé salcburské akademie Pospíšil.

Na stejné sociální síti následně zareagoval i 19letý Fafrák, který narozdíl od Pospíšila absolvoval kompletní přípravu a mohl tak vypíchnout další nevšední zážitky.

"To, co realizační tým předvedl na MS, bylo jednoduše k smíchu. Osobně jsem trenéra Bokroše před startem reprezentačního cyklu neznal, ale přesvědčil jsem se, že to, co se o něm říká, je pravda. Tak hrozného trenéra, jako je Bokroš, jsem nikdy neměl," napsalo křídlo Spokane Chiefs z WHL.

Fafrák, který na šampionátu odehrál pět utkání a vstřelil jednu branku, pokračoval. "Co se týká servisu o hráče, přístupu trenérů a celkového fungování realizačního týmu, bylo to jednoduše hrozné. Nálada byla příšerná, byl to můj nejhorší šampionát nejen z pohledu konečného výsledku. A příprava? Když se někdo zranil, pan manažer Ulehla se ani neobtěžoval ho odvést do nemocnice, že prý má hodně jiné práce. Museli si vzít taxík, jet do nemocnice a tam si všechno domluvit sami. Dokonce nám ani neprali prádlo, ve kterém jsme hráli celý měsíc. Museli jsme si ho vzít domů, vyprat a zase přinést zpátky, to jsem nikdy nezažil.“

Všichni chceme změnu!

Na Slovensku se blýskalo už před startem šampionátu. Fanoušci sepsali žádost na hokejový svaz, aby Bokroše, který před čtyřmi lety získal s mladými Slováky senzační bronz, zbavili funkce. Proč? Kouče extraligových mistrů ze Zlína z roku 2004 autoři petice označili za člověka, který dolaďuje reprezentační nominace na základě úplatků.

K úplatkům se Fafrák nevyjádřil, ale zato prozradil, jak se Bokroš choval jako trenér. „Pamatuju si, když jsem byl před dvěma lety na osmnáctkách, jak Bokroš MS označoval za dětský šampionát. Ale to, jak nás dokázal pan trenér Javorčík namotivovat, že i Kanada a Amerika jsou stejní lidé, jako jsme my, a že je můžeme porazit, bylo úžasné. Namísto toho taktika trenéra Bokroše byla jen nám sdělit, kolik lepších hráčů, než jsme my, mají v týmu,“ napsal rodák z Martina a svou zpověď zakončil přáním.

„Všichni chceme změnu pro slovenský hokej!“ Bude vyslyšeno? Bokroš ani svaz se ještě k celé situaci nevyjádřili.