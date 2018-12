Bokroš ven! Slovenští fanoušci sepsali petici, podezírají ho z úplatků | iSport.cz

Fanoušky rozlítilo především vyřazení talentovaného útočníka Maxima Čajkoviče ze soupisky krátce před startem turnaje. Teprve 17letý forvard má potenciál být v prvním kole příštího draftu NHL, v predikci na webu Future Considerations se nachází na 24. místě. V této sezoně si za Saint John Sea Dogs v kanadské QMJHL v 29 zápasech připsal 20 bodů (8+12).

Jenže Bokroš ho na juniorskou show nevzal. „Stále mu je teprve 17 let. Byli jsme zvědaví, jak se vyrovná s úrovní kategorie do dvaceti let. Myslíme si, že chlapec má svou budoucnost směrem k dalším dvěma mistrovstvím světa,“ vysvětlil trenér pro web športky.sk.

Fanouškům se ale rozhodnutí Bokroše nezdá. „Už léta dělá trenér Ernest Bokroš rozhodnutí, která nedávají nikomu smysl, a škodí tak slovenskému hokeji a hlavně i samotným hráčům,“ píší v petici.

Kouče hodně známého i v Česku z jeho působení ve Zlíně, se kterým v roce 2004 vyhrál extraligový titul, dokonce podezřeli z braní úplatků. „Mezi fanoušky se už pár let šíří informace, že trenér Bokroš bere úplatky a na základě toho doladí nominaci,“ pokračují nekompromisně v petici.

Bokroš působí u slovenské dvacítky už osmou sezonu, v roce 2015 s výběrem okolo Martina Réwaye získal bronzové medaile. Jako asistent vyhrál seniorské mistrovství světa v roce 2002, o dva roky dříve bral ve stejné pozici stříbro. Kromě českého titulu dovedl jako trenér na trůn i Slovan Bratislava a Zvolen ve slovenské extralize.

Ani přes velké úspěchy však nemá ve své domovině příliš dobré jméno. Petici naleznete ZDE >>>