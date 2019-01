Blbákov, z***ejte ho! Slovenský skandál, hráč popsal, co se dělo na MS | iSport.cz

Bokroš je svéráznou postavou slovenského hokeje. Jedni jej řadí mezi nejkvalitnější trenéry v zemi, druzí mu spílají, jak jen to jde, neboť nemohou vystát jeho metody, hlavně pak mladší generace navyklá na svobodnější režim.

Už před turnajem v Kanadě slovenští fanoušci sepsali žádost na hokejový svaz, aby Bokroše zbavili funkce. Toho trenéra, který před čtyřmi lety získal s mladými Slováky senzační bronz.

Kouče extraligových mistrů ze Zlína z roku 2004 autoři petice označili za člověka, který dolaďuje reprezentační nominace na základě úplatků. A nyní jeden z útočníků týmu na svém facebookovém profilu otevřeně popsal, jak to pod Bokrošem chodí.

Pospíšilova ostrá výpověď se během chvíle stala nejdiskutovanějším tématem na Slovensku, za necelý den od uveřejnění nabrala přes 10 tisíc lajků a stovky sdílení. „Celá komunikace při MS byla hrozná. Nedá se ani popsat, jak špatnou náladu vytvářel v týmu,“ napsal na Bokrošovu adresu produkt známé salcburské akademie.„Nabádal kapitána, jeho asistenty a i další hráče, aby mě zjebali, a ta komedie, jakou předváděli na každém mítinku, to bylo hrozné. Hádali se (trenéři) před hráči a to, co říkali jeden druhému, to jsem nechápal. Úplný blbákov a amatérismus. To jsem nikde nezažil. Lituju asistenta trenéra Pažitku, že musí pracovat s takovými lidmi. Ten jediný uměl hráče pozitivně naladit, povzbudit nás.“

Přečtěte si celý příspěvek Martina Pospíšila v galerii:

Pospíšil v dlouhé pasáži popisuje, jak ho Bokroš vmáčkl do konečné nominace až v dějišti akce, a to na základě přímluvy kapitána a jeho asistentů. „Budeš hrát s Krivošíkem a Růžičkou, zaplatil jsi kartou,“ měl se dozvědět Pospíšil z úst kouče. „Podíval jsem se na něj a nevěděl, jestli plakat nebo se smát tomu, co mi řekl hlavní trenér reprezentace. Nevím, jestli chtěl být vtipný, mně to však přišlo ubohé.“

Pospíšil zmínil i to, že byl svými staršími sourozenci před trenérem varován. „Nechtěl jsem věřit jejich vyprávění, co je Bokroš za kreaturu, co se dělo před pár lety Kristiánovi na MS, jak ho ponižoval. Tak jsem si to vyzkoušel na vlastní kůži.“

Proč se do otevřené výpovědi pustil, vysvětlil Pospíšil v jejím závěru. „Píšu to proto, aby s tím na svazu začali něco dělat a nedovolili to samé dopustit příští rok. Je hrozné, pokud je vám 19 let a musíte řešit takové věci. Namísto toho, abyste cítili podporu a mohli se soustředit na výkon, dostanete takovou školu do života. Slovensko miluju, je pro mě ctí reprezentovat svoji zem. Po těchto zkušenostech se však nedivím, že někdo o to samé zájem nemá,“ dodal útočník Sioux City Musketeers z USHL, jenž si na turnaji připsal dvě gólové asistence.

Na Bokrošovu a svazovou reakci slovenští hokejoví příznivci napjatě čekají.