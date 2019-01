Objev juniorského MS Dostál: Vzorem je mi Price. Co říká na Haška? | iSport.cz

Česká dvacítka se ze šampionátu z Vancouveru vrátila v pondělí odpoledne. Po náročné cestě byl brankář Lukáš Dostál hodně unavený, přesto rozhovor zvládl na výbornou. Litoval brzkého vyřazení a nenaplnění týmového potenciálu, zároveň ho mrzí, že se už tým nikdy nesejde ve stejné podobě. „Byla tam spousta srandy, je to výborná parta. I po turnaji mi hodně běhalo hlavou, že se s plno klukama uvidím třeba až za iks let,“ přemítal hned.

Mistrovství se mu povedlo na jedničku, po návratu bude mít Dostál velkou příležitost připsat si první extraligový start za Kometu. Zatím chytal jen za juniorku a farmu v Třebíči, starty za áčko Komety počítal jen v Lize mistrů. „Uvidím, jak to tam všechno bude, až přijedu. Budu pracovat pořád stejně, jako jsem pracoval dosud. Bude záležet na trenérech, jak to vymyslí,“ uvedl teprve 18letý gólman.

V rozhovoru se vrátil i ke svým úplným začátkům. Poprvé na bruslích stál v pěti a půl letech, už půl roku potom stál mezi třemi tyčemi. „K hokeji mě přivedla máma, poprvé jsme šli spolu. Zkoušel jsem i další sporty, ale nějak mě to nebralo,“ prozradil Dostál. A co na to otec? „To je věrnej Komeťák, tak se k tomu pak přidal. Takhle v podstatě začala moje hokejová kariéra,“ doplnil rodák z Brna.

Jeho největším vzorem je Carey Price. „Sleduju ho už hodně dlouho,“ uvedl Dostál. A co Dominik Hašek? „Asi jedním slovem – úžasný. To, co předváděl v Naganu, bylo neskutečný. Měl cit pro hru, tímhle byl jedinečný gólman,“ dodal na adresu nejlepšího českého brankáře muž, který se narodil až více jak dva roky po zlatém olympijském zázraku.