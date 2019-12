MS 20 hokej | Úniky, srážky i strkanice. Pekař se snažil Čechy nakopnout jako Marchand | iSport.cz

Zklamaní čeští hokejisté do 20 let po porážce v úvodní přípravě na domácí MS se Švédskem • ČTK/Ožana Jaroslav

Hrát jako Brad Marchand! Tak to by se českému útočníkovi Matěji Pekařovi líbilo, nijak se tím netají. V přípravě proti Švédsku (1:5) ve Frýdku-Místku se to také hned snažil ukázat. Byl nebezpečný dopředu, důrazný u mantinelů, ostrý v osobních soubojích. A když byla u brány potyčka, hrál v ní Pekař vždy klíčovou roli.

„Do hokeje patří všechno a Marchand tohle má,“ nezastírá Pekař, že ke rtuťovitému útočníkovi Bostonu Bruins vzhlíží. „Umí dát gól, hraje dozadu, dopředu, hraje tvrdě, je kompletní hráč. A takoví hráči jsou pro tým velice důležití.“

Český tým jste proti Švédsku mohl nastartovat dvěma úniky hned v první třetině. I trenér Varaďa říkal, že kdybyste dal, mohl zápas vypadat jinak.

„Stoprocentně. Kdybychom my dali první gól, tak zápas vypadá jinak. Naštěstí je to zatím jen příprava, musíme myslet na nový zápas a tohle hodit za hlavu. Musíme jít do dalšího zápasu a připravit se líp.“

Co vám v koncovce při únicích chybělo?

„Gól tomu chyběl. Při prvním jsem vůbec neměl chodit mezi nohy, gólman to tam měl dobře zavřené. Zavřel i Myšiho (Myšáka) ve druhé třetině. Měl jsem to strhnout na bekhend nebo to hodit nad vyrážečku. A to druhé? Trefil jsem tyčku, bohužel.“

Jak byste vyhodnotil zápas?

„První třetina nebyla vůbec špatná, ve druhé nám totálně ulítli. Jak jsme srovnali, dali rychlého góla a trochu jsme se sesypali. Ve třetí třetině jsme po nich šli, ale oni byli ti, kdo dali dva góly.“

Podle Varadi tomu dvě třetiny chyběly emoce, měl jste ten pocit?

„Jo, byli jsme takoví vykouklí, možná nervozita. Oni byli celý zápas víc na koni, vlítli na nás, je to tak.“

Herní pauza hrála nějakou roli?

„Asi ne, to je pro všechny stejné. Švédové byli lepší, nemůžeme se vymlouvat. Musíme přijít na zápas a udělat všechno pro vítězství.“

Hala byla plná, dá se říct, že to byla malá ochutnávka, jak by mohlo na mistrovství vypadat?

„Diváci byli výborní, hnali nás dopředu i za stavu 1:5. V Ostravě to bude něco! Asi jedno z nejlepších mistrovství pro nás Čechy.“

Bylo znát, že jste chtěl tým hodně strhnout. I v soubojích a strkanicích, bylo to tak?

„S Jeňasem (Jeníkem) a Myšim (Myšákem) jsme si řekli, že to je 1:4 a zkusíme nakopnout tým ve třetí třetině. Něco udělat, pořád hrát hokej. Že by na nás třeba udělali faul, nepovedlo se to.“