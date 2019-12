MS 20 hokej | Lauko už je s dvacítkou. Mluvil o bezvědomí: Táta měl větší strach | iSport.cz

Lauko měl zdravotní problémy po srážce s protihráčem v utkání AHL, proto nestihl úvod reprezentačního kempu. Hrozba, že by musel vynechat i šampionát, ale rychle pominula.

„Dostal jsem takové boxerské K.O. na spánek. Chvilku jsem byl v bezvědomí, ale byl jsem jinak v pohodě a neměl jsem ani příznaky otřesu mozku. Ale v Americe jsou na to přísní a musel jsem projít protokolem, který jsem napoprvé neudělal, pak už to v pondělí prošlo,“ vysvětlil Lauko novinářům po dopoledním tréninku.

Here’s the play which resulted in Jakub Lauko being stretchered off the ice tonight. Not really sure what happened, but looked like he just collapsed and went down hard. There was contact before this, but I’m still not sure what happened. He gave a thumbs up after. #NHLBruins pic.twitter.com/Qor8Lo264J