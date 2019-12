MS 20 hokej | Šílené přesilovky a cenná žlutá facka. Čeká nás hodně práce, ví Varaďa | iSport.cz

Zklamaní čeští hokejisté do 20 let po porážce v úvodní přípravě na domácí MS se Švédskem • ČTK/Ožana Jaroslav

Neodehráli dobrý zápas. Takhle si čeští mladíci jistě finále své přípravy před ostrým stratem domácího mistrovství světa nepředstavovali. Od Švédů schytali debakl 1:5. Do nedělní generálky se Slovenskem mají co zlepšovat. „Možná tuhle facku tým potřeboval. Aby si uvědomil, co je čeká a co je potřeba do zápasu vnést,“ říká hlavní trenér Václav Varaďa.

Jak se takhle porážka kouše?

„Skousává se to těžko. Musím narovinu říct, že Švédové byli lepším týmem. Na počátku jsme si dokázali vytvořit několik slušných šancí, ale neproměnili jsme je. Oni byli preciznější v zakončení. Až ve třetí třetině jsme trochu zabrali a hráli s emocemi, které mi v našem výkonu jinak chyběly. Čeká nás ještě spousta práce.“

Dá se na výkonu vašich chlapců najít i něco pozitivního?

„Potěšilo mě, že jsme dokázali být v útočném pásmu důrazní. Jinak toho ale upřímně moc nebylo.“

Z individuálních výkonů bych vyzdvihl útočníka Matěje Pekaře. Dostával se do šancí, byl aktivní, dal gól.

„Ale ano, byl důrazný, to se mi líbilo. Na druhou stranu, kdyby proměnil ty dva samostatné nájezdy v první třetině, mohlo to vypadat úplně jinak. Dostali bychom se do zápasu, ale na to se vymlouvat nejde. Matěj to ale odehrál velmi slušně.“

Jinak hodně drhly přesilovky. I když jste jednu využili, jinak nebyly dobré?

„Nebyly dobré? To je slabé slovo. Byly naprosto šílené! Musíme se v nich hodně zlepšit, abychom si jimi dokázali pomoct proti kvalitním týmům na šampionátu. Věnovali jsme se tomu denně, ale nezvládli to. Musíme si to ještě rozebrat.“

Může být tohle pro tým před startem šampionátu cenná facka?

„Doufám v to. Možná tuhle facku tým potřeboval. Aby si uvědomil, co je čeká a co je potřeba do zápasu vnést.“

Jaké ve vás převládají pocity? Jste zklamaný?

(přemýšlí) „Některé výkony mě mile překvapily, jiní kluci ale nepředvedli dobrý výkon. Jestli dostanou šanci v následujícím utkání, nebo budou muset čekat, jak se to kolem nominace nakonec vyvrbí, to uvidíme. Věřím, že v neděli proti Slovákům podáme lepší výkon.“