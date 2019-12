MS 20 hokej | Komplikace pro dvacítku! Češi přišli před USA o jedničku Dostála i útočníka | iSport.cz

Českou bránu dnes bude proti Američanům (19) na mistrovství světa do 20 let v Ostravě hájit Lukáš Pařík. Jednička Lukáš Dostál je zdravotně indisponován, hrát nemůže centr Jan Šír. „Oba mají zdravotní potíže,“ informoval asistent trenéra Aleš Krátoška.

Oba marodi na dopoledním rozbruslení chyběli. „V brance nastoupí Lukáš Pařík, záda mu bude krýt Nick Malík,“ řekl Krátoška pro hokej.cz. „Všichni tři naši gólmani jsou velice kvalitní. Tahle situace nastala, myslím, že Pařík s Malíkem to zvládnou.“

Co přesně české reprezentanty trápí, nechtěli trenéři rozebírat. „Nechceme prozrazovat. Uvidíme, jak se to vyvrbí, podle toho budeme reagovat dál.“ Dostálův návrat do brány proti Kanadě zcela vyloučený není.

Ke změnám dojde i ve složení útoků. „Tím, že nám vypadl Jan Šír, což je centr, je sestava postavená se třemi středními útočníky a se čtyřmi dvojicemi křídel,“ říkal Krátoška. Na české soupisce je ještě jedno volné místo, ale to zatím trenéři nedoplnili. „Určitě jsme probírali všechny varianty, které jsou možné. Nicméně jsme se rozhodli, že budeme reagovat až po zápase s Amerikou. Podle zdravotního stavu hráčů, kteří dnes nemohou nastoupit,“ dodal Krátoška.