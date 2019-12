MS 20 hokej | Brankář Pařík po premiéře děkoval: Lepší atmosféru jsem v životě nezažil! | iSport.cz

Dopoledne před zápasem bylo jasno: Lukáše Dostála zdravotní potíže nepustí do branky. Do důležitého utkání s USA nastoupí Lukáš Pařík. Mladý gólman, který byl vloni jedničkou národního týmu na šampionátu do 18 let, podal dobrý výkon. Ze 43 střel inkasoval čtyřikrát, pochytal ale spoustu šancí a týmu pomohl k důležitému bodu (3:4p). „Spoluhráči mi hodně pomohli,“ odvracel od sebe slova chvály 193 centimetrů vysoký brankář.

Byl jste před utkáním hodně nervózní?

„Přiznám se, že nervozita tam lehce byla. Ale byl to zápas jako každý jiný. Já do toho šel s tím, abych předvedl co nejlepší výkon a to utkání si užil.“

Kdy vám bylo nejhůř?

„Samozřejmě v oslabeních, kdy nás Američané zmáčkli a my se těžko dostávali z pásma. Ale kluci to zvládli neskutečně. Vyhazovali co nejvíc kotoučů, ať už od plexiskla nebo středem hřiště. Předvedli skvělý zápas. Hodně mi to ulehčili.“

Jak bylo těžké bránit velmi rychlé a šikovné útočníky USA?

„Bylo to pořádně těžké. Američané hráli hodně krosových přihrávek, nejdřív dolů a hnedka do mezikruží, odkud stříleli z voleje. Kluci se to snažili dobře hlídat. Fakt mi to strašně ulehčili.“

Hodně emocí vyvolal neuznaný gól českého týmu na 3:3. Jak jste vy situaci viděl z pohledu brankáře?

„Těžké na posouzení, strašně těžké. Nevím, jestli mu tam vážně projel bokem nebo ne. Na té kameře to tak nevypadalo. Rozhodčí to posoudili jinak, my s tím nemohli nic udělat. Hned jsme ale odpověděli gólem, kluci se s tím poprali skvěle.“

Rozhodčí u videa zkoumali také druhý americký gól. Jak jste viděl tuhle situaci? Puk vám prošel střelou na bližší tyč.

„Tam jsem si to vyčítal. Slyšel jsem píšťalku. Nevím, jestli rozhodčí pískl nebo ne. Gól uznali, nešlo s tím nic udělat. Ale vyčítal jsem si to. Kdybych byl víc pozorný, mohl bych tomu zabránit.“

Po třetí třetině a jistotě bodu byla vidět i lehká oslavná gesta. Bod vám posunul hodně blízko čtvrtfinále. Spadl vám velký kámen ze srdce?

„Určitě, ten bod je extrémně důležitý. Ale ve skupině máme ještě jeden zápas, který nám může strašně moc pomoci. Musíme uhrát co nejlepší výsledek.“

Co jste říkal na atmosféru v Ostravar Areně? Zažil jste někdy něco lepšího?

„Nezažil, nikdy! Ve Spokane máme deset tisíc fanoušků. Ale jak čeští fanoušci skandují a skáčí… to jsem vážně nikdy nezažil.“

Musí být fajn pocit, když jste si dokázali, že umíte hrát dobrý hokej proti jednomu z nejlepších týmů na světě.

„Jasně. Když si držíme náš systém, který máme naučený, můžeme hrát proti nejlepším. A můžeme udělat ten nejlepší výsledek.“

Už víte, jestli si zachytáte i proti Kanadě?

„Zatím nemám žádné informace, nebavili jsme se o tom.“