Potlesk! Dvacítka má postup na dosah. Snad se Rusové s Němci nespřáhnou | iSport.cz

Že by bylo čtvrtfinále bez české účasti? To už je teď hlavně v rovině teorie. I když by v úterním duelu s Kanadou nebodovali, do průšvihu v podobě utkání o udržení by je poslalo jen přesné rozdělení bodů mezi Ruskem a Německem. Může se to stát?

Hrozil obří malér. A byl pořádně blízko. Kdekdo už nad českými mladíky zlomil před zápasy s Američany a Kanadou onu pomyslnou hůl. Že by uhráli s některým ze zámořských gigantů nějaké body? Nehrozí! Nepovedlo se to roky, proč by se to mělo povést bandě, kterou přejeli i Němci?!

A vidíte, klaplo to hned na první pokus. Varaďovi hoši obrali USA o bod, a nebyla to žádná haluz. Sahali i po zbylých punktech.

Trenérům i hráčům se v první řadě sluší za výkon zatleskat. Zvládli ustát obrovský tlak v podobě padajícího barážového meče, který se k nim kvapem blížil. S nadupaným soupeřem hráli nebojácně, odvážně a tvrdě. Nezbláznili se ani po sporně neuznané vyrovnávací brance. I když cítili křivdu, zůstali myšlenkami mezi mantinely a zaslouženě ukradli bod.

Postup do čtvrtfinále díky tomu mají hodně blízko. Připravit by je o něj mohlo jen přesné rozdělení bodů v odpoledním utkání mezi Ruskem a Německem. A sice takové, kdy by Rusové vyhráli v prodloužení či v nájezdech a Němci by brali bod. To za předpokladu, že by Češi s Kanadou prohráli v základní hrací době.

Takže… vše mají ve svých rukách. Když navíc půjdou večer na led, už budou vědět, na čem jsou. Budou znát výsledek odpoledního mače.

Asi každému asi přišla na mysl myšlenka: co když se spolu Rusové s Němci domluví? Zápas zplichtí, a nakonec budou spokojení oba. Věřím, že taková situace nenastane. Snad ani nemůže. Každé oko českého fanouška bude jejich duel bedlivě sledovat.

Všechny oči pak zamíří na večerní mač s Javorovými listy. Ideální by bylo, kdyby se lvíčata nemusela vůbec spoléhat na pomoc třetí strany a uhrála si postup sama. Napíšu totéž, co včera. Mají na to!