Česko - Kanada. U20 ONLINE, sledujte MS v hokeji ŽIVĚ: Mladíci bojují na MS o čtvrtfinále | iSport.cz

Libor Zábranský posílá puk do sítě Knighta a český tým vede 2:1 • Michal Beránek (Sport)

Na mistrovství světa hokejistů do 20 let v Ostravě se díky odpolední výhře Ruska nad Německem 6:1 už rozhodlo, že domácí tým si zahraje čtvrtfinále. Do boje proti favorizované Kanadě se tak tým Václava Varadi pouští s podstatně větším klidem. Utkání sledujte na iSport.cz ONLINE.