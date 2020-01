MS U20 hokej | Dostálův finský kouč: Čeká ho velká kariéra v NHL. Hlavu má jako Rask | iSport.cz

Práce má dost. V Třinci se stará o trojici gólmanů v týmu Finska. Přesto si Markus Korhonen denně najde čas na zprávu či telefonát s Lukášem Dostálem. Teď soupeřem jiné národnosti, jinak však svým svěřencem z Tampere. „Jsem jeho kouč, ale zároveň taky kamarád. Lukáše mám opravdu moc rád,“ říká v rozhovoru pro iSport Premium trenér brankářů Suomi.

Má Lukáš Dostál opravdu takový talent, jak se o něm říká?

„Možná ještě větší! Je to jeden z nejtalentovanějších gólmanů, jaké jsem kdy viděl. Určitě je nejlepší, se kterým jsem v klubové kariéře pracoval. Přirovnal bych ho k Justusi Annunenovi, jehož mám na starost teď ve finské dvacítce. Oba jsou úžasní a mají před sebou velké kariéry v NHL. Dovednosti, jaké oba mají už v tak nízkém věku, jsou pro mě až nereálné.“

A jak na vás působí lidsky?

„S Lukášem pracuji rok. Je to neuvěřitelně hodný člověk. Jeho chování ke všem lidem v klubu… ke všem je laskavý. Rodiče ho úžasně vychovali. Všichni lidé v Tampere si ho okamžitě zamilovali. Nejen proto, že chytá skvěle, ale také právě proto, že z něj vyzařuje dobrota. Na Lukáše nemůžu říct jediné špatné slovo.“

Přijde mi, že na ledě působí velmi jistě. Budí dojem, že je o mnoho let starší, než ve skutečnosti je.

„Přesně tak to je. Pamatuju si hned jeho první zápasy ve finské nejvyšší soutěži. Říkal jsem si: sakra, tomu nemůže být ani omylem 18 let! Vypadal,