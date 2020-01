MS U20 hokej | TOP 5 švédských hvězd: střelec Fagemo, nový Granlund i bek z Toronta | iSport.cz

Věk: 19 let

Klub: Rögle

Post: útočník

V turnaji: 4 zápasy, 7 bodů (3+4)

Hned první den turnaje uchvátil trefou, kterou proslavil Mikael Granlund. Lakrosovým gólem, při kterém za jízdy nabral puk u jedné tyče a u druhé jej hodil za záda finského brankáře, se hned dostal do povědomí všech fanoušků. Technické finesy nejsou Höglanderovi neznámé, ve švédské lize už takto vstřelil dvě branky. Jen 176 centimetrů vysoký štírek z Rögle bude jednou z největších hrozeb Tre Kronor. „Na takové maličkosti si musíme dát pozor,“ upozorňoval útočník Petr Čajka.

ICYMI: @Trekronorse's Hoglander pulls out the lacross move to even it up against @leijonat. #WorldJuniors pic.twitter.com/T98Ci4bzpB