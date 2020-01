MS U20 hokej | Přijďte na čtvrtfinále mistrovství světa! K dispozici jsou ještě stovky lístků | iSport.cz

Libor Zábranský posílá puk do sítě Knighta a český tým vede 2:1 • Michal Beránek (Sport)

Václav Varaďa ani Patrik Eliáš nebyli z výsledku proti Kanadě nadšení • Ryan Remiorz/The Canadian Press via AP)

Pořadatelé juniorského mistrovství světa v Ostravě a Třinci uvolnili do prodeje poslední zbytky vstupenek. Aktuálně nejsou dostupné vstupenky na semifinále, zápasy o bronz a finále, po skončení čtvrtfinálových soubojů se však v prodeji objeví. Lístky na čtvrtfinálové zápasy, které jsou na programu ve čtvrtek 2. ledna v obou městech však stále jsou. Kromě utkání Čechů se Švédy jsou k dispozici lístky na všechna tři zbylá utkání.

Celkem deset duelů z dvaceti bylo vyprodáno, do konce kalendářního roku shlédlo utkání juniorského šampionátu v Ostravar aréně a Werk areně celkem 112 446 diváků. „Zájem příznivců hokeje o šampionát nás nesmírně těší. Svátek juniorského hokeje má vynikající kulisu a věříme, že i zápasy v play off všechny fanoušky nadchnou. Do čtvrtfinále se probojovali všichni největší favorité, takže boje o medaile budou dramatické,“ věří Markéta Šterbová, generální sekretářka organizačního výboru.

Pro zájemce o vstupenky na šampionát má dobrou zprávu. Organizátoři uvolnili do prodeje poslední vstupenky na závěrečné tři hrací dny turnaje. Aktuálně jsou k dispozici vstupenky na čtvrtfinálová utkání, která jsou v plánu 2. ledna v Ostravě i Třinci. Jejich jednotná cena je 290 korun.

Vzhledem k velkému zájmu fanoušků o utkání domácího týmu rychle zmizely lístky na čtvrtfinále mezi Českem a Švédskem. Výrazně větší počet uvolnili organizátoři pro všechna další čtvrtfinále. „Pro každé čtvrtfinále v Třinci, kde se v souboji o postup do semifinále představí silné týmy Ruska a USA, šlo do prodeje více než tisíc vstupenek. Věříme, že atraktivní souboje přitáhnou diváky do hlediště,“ dodala Štěrbová. „Vstupenky na čtvrtfinále Kanada - Slovensko jsou k dispozici v řádu stovek.“

Aktuálně nejsou dostupné vstupenky na semifinále a zápasy o bronz a finále, po skončení čtvrtfinálových soubojů se však v prodeji objeví.

Čtvrtfinálové zápasy - 2. ledna:

Třinec

12.30 Švýcarsko - Rusko,

17.30 USA - Finsko.

Ostrava

15.00 Kanada - Slovensko,

20.00 Švédsko - Česká republika.

Zápasy o záchranu:

Ostrava

2. ledna (10.00),

4. ledna (11.00),

případně 5. ledna (11.00) Německo - Kazachstán.