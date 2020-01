MS U20 hokej | Upřímný kapitán: Švédové byli lepší, předvedli jsme málo. Jsme nas*aní | iSport.cz

Čeští trenéři mužstva do 20 let Václav Varaďa a Patrik Eliáš během čtvrtfinálového utkání na MS juniorů proti Švédsku • Pavel Mazáč / Sport

Co se vám bezprostředně po zápase honí hlavou?

„Nasranost, co jiného vám mám říct? Hrozně jsme chtěli, bohužel to nevyšlo, Švédové ukázali kvalitu a my to nezvládli.“

Začátek přitom debaklu nenasvědčoval. Vše opět odšpuntovalo až první vyloučení.

„Asi jo, stálo nás to hrozně moc sil. Troufnu si říct, že jsme je výborně odbránili, blokovali jsme střely, šli do všeho po hlavě. A pak jim tam spadnou dvě serepetičky po třech zblokovaných střelách. Borec to v brankovišti jednou mine, podruhé to došmrdlá. Druhý gól jsme zase Dostyho (brankáře Lukáše Dostála) nechali vykoupat. Nikdo mu nepomohl. Takové dva góly pak v hlavě zůstanou. Proti Švédsku je to pak za stavu 0:2 hodně těžké. Musíme si přiznat, že Švédové byli lepší.“

Čím hlavně vás převyšovali?

„Vším. Neměli lepší srdíčko, my hrozně bojovali, skoro každý tam šel napůl zraněný. Hráli jsme turnaj na patnáct lidí, o to víc to štve. Přes zranění jsme tam nechali všechno. I trenéři nám poděkovali za to, jak jsme to odbojovali. Doufám, že si lidi budou vážit aspoň toho, že jsme nic nevzdali.“

Na konci zápasu vám dali najevo, jak moc si toho váží. Za stavu 0:5 v posledních minutách byli všichni na nohou, skákali a děkovali vám.

„To bylo krásné. Ocenili, že jsme nic nevypustili. Jak jsem vždycky říkal, není větší čest, než hrát za národní tým. Jsem hrdý na všechny kluky, i na ty zraněné, co tady s náma zůstali, nevykašlali se na nás a dál nás podporovali. Od 16 let jsme byli braní jako slabší ročník, předchozí úspěchy jsme si vždycky ubojovali. Mrzí nás, že teď to nevyšlo.“

Byl recept na Švédy hrát tvrdě? Dostat se jim pod kůži, chodit tvrdě do jejich brankáře.

„Přesně tak. Oni si myslí, že jsou nedotknutelní, že si můžou dovolit všechno. A vlastně to tak asi je. I když vyhrávali o čtyři góly, chtěli jsme je rozhodit. Chvilkama se nám to dařilo, celkově jsme ale předvedli málo. Pojďme se k tomu postavit čelem, Švédové byli lepší a zasloužili si postoupit. Pro nás to končí, mladším přeju, ať jsou úspěšnější.“