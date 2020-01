MS U20 hokej | ONLINE MS U20: Švédové hrají s Finy o bronz. Kanada o zlato s Ruskem | iSport.cz

Sestavy

Domácí: Alnefelt (Eliasson) – Söderström, Sandin (A), Lundkvist, Ginning (C), Broberg, Björnfot, Norlinder – Fagemo, D. Gustafsson (A), Höglander – Berggren, Bäck, Pašić – Holtz, Henriksson, Raymond – Öberg, H. Gustafsson, Nässén – Eriksson.

Hosté: Annunen (Piiroinen) – Nousiainen, Thomson (C), Heinola, Hatakka, Utunen (A), Kokkonen, Honka, Seppälä – Maccelli (A), Petman, Erholtz – Puistola, Tanus, Oden – Killinen, Saarela, Aku Räty – Aatu Räty, Ranta.

Rozhodčí

Michael Campbell (CAN), Fraser Lawrence (CAN) – Chad Huseby (CAN), Nikita Shalagin (RUS)

Stadion

Ostrava Aréna, Ostrava